Aubameyang à l'OM, c'est mort

Par Quentin Mallet

Annoncé proche d'un départ du club saoudien d'Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang ne signera pas son grand retour à l'Olympique de Marseille. L'attaquant gabonais est ciblé par Galatasaray et d'autres écuries d'Arabie saoudite.

La rumeur était folle et avait de quoi donner un peu de nostalgie aux supporters de l'Olympique de Marseille. Récemment, le journal sportif saoudien Ariyadhiah a affirmé que Pierre-Emerick Aubameyang était sur le point de quitter Al-Qadsiah. Après une saison réussie (21 buts et 3 passes décisives), l'international gabonais a pris la décision de négocier une rupture de son contrat avec le pensionnaire de Saudi Pro League. Un contrat qui devait prendre fin en juin 2026 et grâce auquel il touchait un juteux salaire de 10,4 millions d'euros par an. Forcément, le savoir libre de s'engager avec le club de son choix a fait naître des rumeurs évoquant un retour à l'OM. Malgré ses 36 ans, PEA a encore de l'énergie à revendre et n'aurait pas été contre un retour dans un club marquant avec lequel il aurait pu jouer la Ligue des champions. Mais aux dernières nouvelles, il en est bien loin.

Aubameyang de retour en Europe ?

Une fois son contrat rompu avec Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bien faire son retour en Europe. En effet, selon les informations du compte X @GazeteciAslan, l'ancienne star du Borussia Dortmund fait désormais partie de la short-list de Galatasaray. Le club stambouliote cherche un nouvel attaquant de pointe et a ajouté PEA à sa liste derrière Alvaro Morata. L'attaquant espagnol part tout de même avec une longueur d'avance puisqu'il a passé la deuxième moitié de la dernière saison en prêt là-bas.

On apprend aussi que d'autres écuries saoudiennes se sont déjà manifestées pour tenter de le convaincre de s'engager. Face à la puissance financière des clubs évoqués, il y a peu de chance qu'un club comme l'OM ait des arguments plus convaincants. En imaginant évidemment que les dirigeants phocéens étaient intéressés, ce qui est loin d'être assuré.