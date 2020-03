OM : Au tour de l’Italie, l’Europe s’arrache Caleta-Car !

Dans : OM.

Ce week-end, la presse anglaise dévoilait les intérêts de Manchester United et de Manchester City pour Duje Caleta-Car, intéressant cette saison avec l’OM.

Longtemps catalogué comme un flop à près de 20 ME par les observateurs, le vice-champion du monde croate est en train de redresser la barre sous les ordres d’André Villas-Boas cette saison. Du haut de ses 23 ans et alors que son contrat court jusqu’en 2023, l’ancien taulier du Red Bull Salzbourg est désormais l’un des joueurs les mieux valorisés de l’effectif olympien. Il faut dire que ses prestations ont tapé dans l’œil des cadors anglais… mais pas seulement. En effet, le Corriere dello Sport dévoile que le nom de Duje Caleta-Car est de plus en plus évoqué au sein de certains clubs italiens.

Naples, qui se prépare à perdre le très courtisé Kalidou Koulibaly, a notamment coché le nom de Duje Caleta-Car sur ses tablettes dans l’optique du prochain mercato. A en croire les informations du média italien, le profil du Croate plaît énormément à Gennaro Gattuso, lequel se verrait bien le recruter pour combler la perte du roc sénégalais, notamment dans le viseur du Paris Saint-Germain et de Manchester United. Reste à voir à quelle hauteur se négociera le transfert de Duje Caleta-Car, que l’Olympique de Marseille a plus de chances de vendre au prix fort en Angleterre plutôt qu’en Italie. Ces derniers jours, c’est une somme avoisinant les 40 ME qui circulait pour le solide défenseur d’1m92. Si un transfert à ce prix venait à se confirmer, alors l’Olympique de Marseille réaliserait une belle plus-value avec Caleta-Car puisque pour rappel, c’est précisément 18 ME que Jacques-Henri Eyraud avait payé à Salzbourg pour recruter le joueur en juillet 2018.