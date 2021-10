OM : Arsenal met fin à la rumeur Saliba

Très convaincant en cette première partie de saison, William Saliba s’éclate à l’OM et il est peut-être le défenseur le plus en vue de ces premiers mois.

Un bon coup de plus réalisé par Pablo Longoria, qui a su se faire prêter le défenseur central, qui sortait déjà de deux années de prêt. A croire qu’Arsenal et son manager Mikel Arteta n’en veulent pas malgré les 29 millions dépensés pour le faire venir de Saint-Etienne en 2019. D’ailleurs, les supporters des Gunners se posent des questions, surtout quand ils voient que le joueur qui leur appartient toujours brille avec le maillot marseillais sur le dos. Cette situation, l'OM essaye d’en profiter en convoitant un transfert définitif de l’ancien stéphanois. Même s’il n’y a aucune option d’achat, l’idée de le faire s’installer au Vélodrome, dans un club qui le désire, au contraire d’Arsenal qui n’a pas vraiment montré cet attachement, peut très bien tenter William Saliba. D’autant plus qu’Arsenal n’a plus son lustre d’antan, et ne fait désormais plus partie des clubs capables de revenir en Ligue des Champions à court terme.

Arsenal are following William Saliba's progress closely - they are really happy with the French centre back. 🇫🇷 #AFC



Arsenal told Saliba weeks ago that they trust him 100% for the future, he joined OM on loan to play all games as starter then he’ll be back. #Arsenal