OM : Amavi priorité d’Arsenal au mercato d’hiver ?

En fin de contrat dans six mois avec l’Olympique de Marseille, Jordan Amavi ne devrait pas prolonger en faveur du club phocéen.

A moins d’un improbable rebondissement, l’ancien défenseur gauche de l’OGC Nice et d’Aston Villa va quitter Marseille libre de tout contrat à l’issue de la saison. Un coup dur pour Marseille, quand on connaît le niveau et la régularité de Jordan Amavi depuis un an, et alors que le natif de Toulon avait tout de même été recruté pour 10 ME par Andoni Zubizarreta à l’époque. Néanmoins, Pablo Longoria souhaite repartir d’une feuille blanche l’été prochain et a fait le choix de ne pas surpayer Thauvin et Amavi, lesquels vont donc plier bagages. Plus tôt dans la semaine, un départ du latéral gauche olympien vers Leeds a brièvement été évoqué, avant que la rumeur ne soit finalement démentie.

Néanmoins, il semblerait que Jordan Amavi ait vraiment une grosse cote en Premier League puisque c’est désormais Arsenal qui est associé au défenseur gauche de l’Olympique de Marseille. A en croire les informations obtenues par Todo Fichajes, les Gunners réfléchissent même à l’opportunité de soumettre une proposition à Marseille dès le mois de janvier pour recruter Jordan Amavi à six mois de la fin de son contrat, dans le but de griller tous ses autres prétendants qui souhaitent le recruter pour zéro euro en juin prochain. Pour l’heure, aucun chiffre n’a filtré, mais il semblerait que l’aspect financier ne soit pas réellement un problème pour Arsenal, qui souhaite se renforcer en défense dans l’espoir d’accrocher une place européenne en fin de saison alors que la formation de Mikel Arteta est en pleine remontada en Premier League. Du côté de Marseille, on ne devrait pas fermer la porte à un départ de Jordan Amavi en cas de proposition cohérente, à condition bien sûr que Pablo Longoria puisse lui trouver un remplaçant dans les temps, alors que le mercato ferme ses portes lundi soir.