OM : Amavi à Leeds, Marseille fait pleurer Bielsa

Dans : OM.

A quelques mois de la fin de son contrat, Jordan Amavi pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet hiver. Le latéral gauche est annoncé proche de Leeds United. Une rumeur qui a surpris la direction olympienne.

En l’espace de quelques semaines durant ce mercato hivernal, Pablo Longoria a déjà fait oublier Andoni Zubizarreta. Le directeur du football de l’Olympique de Marseille a réussi à renforcer des postes bien ciblés, notamment en pointe avec l’arrivée du Polonais Arkadiusz Milik que beaucoup considèrent comme le grand attaquant tant espéré. Mais ce n’est pas tout.

Contrairement à son prédécesseur, le patron du secteur sportif parvient à dégraisser grâce aux départs de Kevin Strootman et Kostas Mitroglou. Pour réaliser un sans-faute, il ne lui reste plus qu’à trouver un accord avec Florian Thauvin et Jordan Amavi, tous les deux en fin de contrat en juin prochain. Seulement voilà, ces deux prolongations semblent mal embarquées. Les deux joueurs refusent les conditions proposées par leurs supérieurs. Et l’on parle même d’un possible départ du latéral gauche dès cet hiver. En effet, la chaîne Canal+ l’annonce proche d’un transfert à Leeds United.

Amavi devrait rester

Il s’agirait d’un moyen pour le club phocéen de récupérer une petite indemnité afin d’éviter son départ libre dans quelques mois. Mais l’information a été démentie par le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi, puis par le spécialiste de La Provence Fabrice Lamperti sur Twitter. « L’OM au courant de rien à ce sujet, a réagi notre confrère du quotidien régional. Hier soir les dirigeants sont tombés des nues. À cette heure, Jordan Amavi est donc loin d’être proche de Leeds pour un transfert avant lundi, clôture de ce mercato. » De quoi rassurer le coach André Villas-Boas, impatient de récupérer son latéral gauche blessé depuis plus d’un mois.