OM ‍: Aguerd en prêt, Longoria tente un coup de génie

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Facundo Medina est arrivé mais l'OM n'a pas fini de renforcer sa défense centrale. Nayef Aguerd est toujours souhaité mais le Marocain est cher et très convoité. Pablo Longoria a toutefois une astuce pour mettre tout le monde d'accord.

Neuvième défense de Ligue 1 la saison dernière, l'Olympique de Marseille a payé la composition trop faible de son axe central. Des recrutements sont obligatoires pour bien figurer en Ligue des champions. Pablo Longoria et ses hommes l'ont compris. La signature de Facundo Medina a été assurée dès le début du mois de juillet. Avec l'ancien lensois et Leonardo Balerdi, l'OM s'est déjà offert un bon duo. Néanmoins, un troisième défenseur (gaucher de préférence) semble indispensable pour garantir une totale liberté tactique à Roberto de Zerbi. La cible idéale à ce stade s'appelle Nayef Aguerd.

Medina a donné des idées à Longoria

Malheureusement, le dossier du Marocain est difficile à conclure. West Ham est gourmand et demande plus de 20 millions d'euros pour céder son défenseur cet été. Le joueur possède aussi un gros salaire et il n'a pas forcément envie de le réduire drastiquement. Pour ne rien arranger, la concurrence est fournie avec la Juventus Turin, l'AS Roma, l'Atalanta, le Bayer Leverkusen ou encore l'Atlético de Madrid. De quoi compliquer les négociations alors que la venue d'Aguerd à Marseille est souhaitée dans les prochains jours.

🇲🇦 Nayef Aguerd : la data l'adore



Statistiquement, il est exceptionnel dans tous les domaines.



💪Duels défensifs, duels aériens, relance, vitesse, distance à haute intensité...

🥈 2ème meilleur défenseur de Liga selon nos algos



Quand il n'est pas blessé, il apporte énormément pic.twitter.com/KYo56skBkU — Data'Scout (@datascout_) July 3, 2025

Pour forcer la décision, Pablo Longoria a un plan clair selon les informations du Phocéen. Le président de l'OM veut obtenir le défenseur marocain sous la forme d'un prêt payant assorti d'une option d'achat obligatoire fixée à plus de 15 millions d'euros. C'est de cette manière que le club olympien a procédé avec le RC Lens pour Facundo Medina. Une stratégie judicieuse pour obtenir le joueur à court terme à moindres frais tout en garantissant l'argent réclamé par West Ham à long terme. En cas d'échec, l'OM pourra encore miser sur son défenseur mystère approché discrètement en parallèle d'Aguerd.