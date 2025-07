Un défenseur mystère proche de l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir fait signer Egan-Riley et Facundo Medina, l’OM souhaite encore se renforcer en défense. Un joueur dont le nom n’a jamais été évoqué dans la presse serait en discussions très avancées avec le club olympien.

La défense a sans conteste été le gros point faible de l’Olympique de Marseille la saison dernière et c’est la raison pour laquelle ce chantier est la priorité de Medhi Benatia et de Pablo Longoria en ce début de mercato. Les dirigeants phocéens ont déjà finalisé deux arrivées dans ce secteur de jeu avec les signatures du prometteur CJ Egan-Riley et du plus expérimenté Facundo Medina. Deux joueurs qui vont relever le niveau de la défense olympienne pour épauler Leonardo Balerdi ou encore Amir Murillo la saison prochaine.

Mais l’OM n’a pas l’intention de s’arrêter là et souhaite encore finaliser au moins la signature d’un défenseur central. Les noms de Nayef Aguerd ou encore d’Evan Ndicka sont souvent évoqués mais selon Damien Perquis, qui s’est exprimé à ce sujet dans l’After Foot, un joueur mystère pourrait débarquer en Provence dans les jours à venir. « Je sais qu’il y a un autre défenseur central (en plus de Medina) qui sera fait et qui ne sera pas forcément l’un des noms sortis dans la presse. Je n’ai pas le nom, mais ce n’est pas forcément un nom qui est déjà sorti » a évoqué l’ancien défenseur du FC Sochaux, désormais consultant du RMC, qui s’est entretenu avec un membre de l’Olympique de Marseille pour récolter de précieuses informations sur la suite du mercato.

L'OM négocie secrètement avec un défenseur central

Reste maintenant à voir vers quel joueur vont se tourner Medhi Benatia et Pablo Longoria pour satisfaire le très exigeant Roberto De Zerbi, qui souhaite encore faire venir un défenseur central donc, mais aussi un latéral droit pour concurrencer Amir Murillo l’an prochain. Sur le flanc gauche, peu de changements devraient être apporter à présent car Facundo Medina est perçu comme un joueur polyvalent qui peut jouer dans l’axe ou à gauche. Un couloir où le coach italien peut aussi s’appuyer sur Quentin Merlin, très bon à l’Euro Espoirs avec la France, ainsi qu’Ulisses Garcia, titulaire avec l’OM en fin de saison.