OM ‍: Adrien Rabiot au Milan AC, l’info très inquiétante

Adrien Rabiot a décidé de pousser les murs à l'OM en évoquant un avenir possible au Milan AC. Le coup de pression est en tout cas réel, avec cette possibilité de le voir partir après seulement une saison.

Le mercato express vient d’ouvrir ses portes, et des informations guère rassurantes tombent du côté de l’Olympique de Marseille. L’Inter Milan discuterait avec les agents de Roberto De Zerbi si le poste de Simone Inzaghi venait à se libérer, et l’entraineur de l’OM aimerait bien être totalement convaincu par le mercato marseillais pour éviter d’avoir à regarder ailleurs. Et dans le même temps, Adrien Rabiot a fait un appel du pied assez prononcé à Massimiliano Allegri, le nouvel entraîneur du Milan AC, expliquant tout simplement qu’il discuterait avec lui s’il venait à l’appeler. Voilà ce qui s’appelle un double coup de pression capable de bouleverser le visage de l’OM pour les semaines à venir.

Les chances du Milan AC augmentent

D’autant qu’à Marseille, cette possibilité de voir Adrien Rabiot filer vers le Milan AC en profitant d’une clause de sortie disponible dans son contrat, est bien perçue comme réelle. Dans La Provence, un proche du dossier affirme que si l’OM possède l’avantage, rien n’est gagné et le poids du Milan AC pèse. « C’est du 70-30 en faveur de l’OM », confie ainsi cette source au quotidien local. Marseille a donc l’avantage, mais la tentation de revenir en Serie A sous la coupe d’Allegri est bien présente. Rien n’est fait par hasard dans le merveilleux monde du mercato et cette interview à la presse italienne à l’intersaison a tout pour secouer Pablo Longoria. Le président de l’OM est attendu par le clan Rabiot sur deux choses : un contrat revalorisé pour cette saison de Ligue des Champions, et un gros mercato pour amener des stars à Marseille afin d’aider à inciter Rabiot à rester.

Dans le cas contraire, ce ne serait pas la première fois que Rabiot prendrait une décision radicale, quitte à froisser les fans qui l’adoraient jusqu’à présent.