OM : 83 pistes, Longoria charbonne comme un fou

Dans : OM.

Le président de l’OM, Pablo Longoria, est en feu. L’Espagnol a une méthode de travail assez inédite en France.

Nommé président par Frank McCourt à la place de Jacques-Henri Eyraud fin février, Pablo Longoria fait déjà ses preuves. Et il n’a pas abandonné ses missions de directeur sportif. L’Espagnol fait chauffer son téléphone depuis quelques mois. Alors qu’on pensait que l’OM aurait un budget limité cet été, Pablo Longoria se démène pour construire une équipe compétitive qui satisfera Jorge Sampaoli. 20 Minutes révèle que 83 joueurs ont été annoncés dans le viseur du 5e de Ligue 1 depuis le mercato d’hiver. Un chiffre impressionnant en France mais justifié par les méthodes de travail de l’ancien responsable du recrutement de la Juventus. Alex, qui répertorie toutes les rumeurs pour le site footmarseille.com, tente d’expliquer la situation à 20 Minutes.

« Oui il y en a beaucoup plus qu’avant. Longoria va chercher des accords avec beaucoup de joueurs, en listant des plans A, B et C avec pas moins de 10 ou 15 profils par poste », affirme le modérateur. Pour le moment, seul Gerson a signé à l’OM, en provenance de Flamengo. L’autre piste sud-américaine, Thiago Almada, s’est considérablement refroidie. Les exigences de Velez Sarsfield ont repoussé Pablo Longoria malgré le fort intérêt de Jorge Sampaoli pour le joueur. Le président olympien négocie aussi intensément avec la Fiorentina pour signer définitivement Pol Lirola. Amine Adli, Coutinho, David Luiz, Justin Kluivert et bien d’autres ont aussi été évoqués à l’OM. RMC annonçait il y a quelques jours qu’il y aurait 14 départs et 11 arrivées à l’OM. Le mercato ne fait que commencer dans la cité phocéenne.