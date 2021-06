OM : Longoria cherche le concurrent de Mandanda en Ukraine

Dans : OM.

A la recherche d’un gardien pour compenser le départ du numéro 2 Yohann Pelé, l’Olympique de Marseille pourrait trouver son bonheur en Ukraine. Et plus précisément au Dynamo Kiev où évolue le méconnu Georgiy Bushchan.

Pour l’Olympique de Marseille, l’accord officialisé avec Flamengo pour le milieu brésilien Gerson n’est qu’un début. Le président Pablo Longoria a encore de nombreux chantiers à gérer, dont celui qui concerne le poste de gardien. Rappelons que le cadre et titulaire Steve Mandanda n’est pas du tout poussé vers la sortie. Mais l’entraîneur Jorge Sampaoli ne semble pas totalement convaincu par ses performances et attend l’arrivée d’un concurrent. Ou plutôt d’un futur successeur. Plusieurs pistes ont donc filtré ces dernières semaines. Et la dernière en date mène en Ukraine.

Nice est aussi sur le coup

En effet, le média local FootBoom révèle un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Georgiy Bushchan (27 ans). Le club phocéen aurait déjà fait part de ses intentions à l’agent du portier du Dynamo Kiev, apparemment pas opposé à l’idée d’un départ. Mais la source précise qu’il sera difficile de convaincre ses dirigeants, et ce même si la valeur de l’international ukrainien (6 sélections) n’est estimée qu’à 5 millions d’euros. A ce sujet, nos confrères précisent que le montant pourrait vite grimper en fonction des performances de Georgiy Bushchan pendant l’Euro.

A noter que l’Olympique de Marseille devra se méfier d’un autre obstacle, à savoir l’OGC Nice. Le Gym aurait effectivement entrepris la même démarche que les Marseillais auprès de l’agent du géant ukrainien (1,96m). Nul doute que les dirigeants et supporters azuréens suivront attentivement les performances de Georgiy Bushchan, opposé aux Pays-Bas de Memphis Depay dimanche. Peut-être l’occasion de découvrir son jeu au pied, soit l’un des critères chers au coach olympien Jorge Sampaoli, pas vraiment convaincu par Steve Mandanda dans ce domaine.