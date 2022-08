OM : 5 joueurs virés, Longoria est à bout

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Il pleut des recrues à l'OM, mais Pablo Longoria a besoin de dégraisser son effectif. Il pousse 5 joueurs vers la sortie, sans résultat pour le moment.

Présent à Istanbul ce jeudi pour le tirage au sort de la Ligue des Champions, Pablo Longoria n’a pas trainé dans la cité turque. Le président de l’OM n’est pas du genre à déléguer en ce qui concerne le mercato, qui est plus que sa passion. Extrêmement actif au niveau des recrues, puisqu’il a franchi le cap des 10 nouveaux joueurs cet été, le dirigeant marseillais est aussi attendu au niveau des ventes. C’est encore difficile, même si Arkadiusz Milik a pris la direction de la Juventus Turin pour un prêt avec option d’achat qui libère la masse salariale, comme le départ de Kevin Strootman avec un gros effort de l’OM pour en finir avec ce lourd dossier. En attendant, malgré la Ligue des Champions et le calendrier musclé, le club phocéen a des joueurs qui ne font pas partie des plans, et Longoria rêve de voir 5 joueurs partir. Pour des raisons différentes.

Il y a deux joueurs à forte valeur marchande que l’OM compte vendre, mais n’y parvient pas. Le départ de Duje Caleta-Car est souhaité depuis un an, mais le Croate ne force pas les choses, et se dit qu’il se verrait bien rester dans le Sud encore un an, avant de partir libre en juin 2023. Une situation qui horripile Pablo Longoria, qui ne parvient pas à trouver un point de chute en Premier League à « DCC ». Situation similaire pour Bamba Dieng, qui se voyait bien rester à l’OM après le départ de Milik, mais a compris qu’il était toujours poussé dehors. Lorient et Nice sont venus aux renseignements, mais Marseille espère un gros transfert qui ne vient pas. Là encore, les regards se tournent vers la Premier League.

Under, Bakambu et Amavi sur le départ

Enfin, trois joueurs ne font pas partie des plans d’Igor Tudor et sont invités à décamper s’ils veulent jouer cette saison, affirme La Provence. Il s’agit de Cengiz Ünder, qui était pourtant primordial la saison passée, Cédric Bakambu, recruté l’hiver dernier, et Jordan Amavi. La dernière ligne droite du mercato sera donc décisive dans ces cinq dossiers qui seront suivis de près par Frank McCourt, qui rêve de voir enfin une vente se finaliser d’ici au 1er septembre.