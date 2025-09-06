OM ‍: 11ME par an, Longoria a refusé une star

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria possède la confiance de Frank McCourt pour renforcer l'OM, mais il y a des limites et un avant-centre de renom qui faisait saliver les dirigeants marseillais les a faites exploser.

Mehdi Benatia avait mis le feu au mercato dès le printemps, en annonçant que l’OM serait sur le coup de tous les joueurs libres pour renforcer l’équipe. Et comme ce statut est de plus en plus prisé afin de négocier au mieux des contrats juteux, il y avait du beau monde de concerné. L’une des premières pistes de l’OM menait à Jonathan David, le buteur du LOSC qui a tant faire mal aux défenses de notre championnat ces dernières années. Avec son profil capable de fixer les défenses et de finir les actions, le Canadien a clairement fait saliver Pablo Longoria, qui était prêt à faire un gros effort pour le faire signer.

Mais comme le révèle Tuttosport, les conditions financières réclamées par Jonathan David et son entourage ont mis totalement KO l’OM. En effet, au bout des négociations, l’attaquant a fini par s’engager avec la Juventus pour zéro euro d’indemnité de transfert bien évidemment. Mais en ce qui concerne son salaire, c’est montré très haut avec 11 millions d’euros par saison, soit quasiment un million d’euros par mois.

L'OM de Longoria a des limites

OM : Véronique Rabiot est partie les poches vides https://t.co/SIG2t1jYeN — Foot01.com (@Foot01_com) September 5, 2025

De son côté, comme le souligne Le Phocéen, Pablo Longoria n’a pas voulu mettre en péril l’équilibre de son équipe. S’il y a bien des joueurs à gros salaire comme Mason Greenwood ou comme c’était le cas avec Adrien Rabiot, l’idée de voir un seul joueur gagner plus du double de ses coéquipiers n’est pas envisagée par l’OM. Il faut dire que Frank McCourt, qui règle l’addition sans rechigner à chaque fin de saison, a tout de même mis quelques limites à ses dirigeants.

S’offrir Jonathan David en est une. Cela n’a toutefois pas empêché Marseille de réaliser quelques jolis coups sur le marché des joueurs libres, comme avec Angel Gomes ou Pierre-Emerick Aubameyang, deux joueurs expérimentés en Ligue 1 mais beaucoup moins gourmands financièrement que Jonathan David.