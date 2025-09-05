OM ‍: Véronique Rabiot est partie les poches vides

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Poussé vers la sortie après l’altercation avec Jonathan Rowe, l’ancien Marseillais Adrien Rabiot a facilité son départ au Milan AC. Le milieu de terrain a consenti à un sacrifice financier, tout comme sa mère et agent Véronique Rabiot qui a fait une croix sur sa commission.

Finalement, il n’y aura pas eu de rebondissement dans l’affaire Rabiot. Choqué par la violence de sa bagarre avec Jonathan Rowe le 15 août dernier, juste après la défaite à Rennes (1-0) en ouverture de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille l’avait d’abord exclu du groupe avant de le pousser vers la sortie. Le club phocéen a maintenu sa décision malgré l’étonnante tentative du coach Roberto De Zerbi pour le réintégrer.

Les sacrifices du clan Rabiot

En toute fin de mercato, le Français a donc pris la direction du Milan AC. Mais pour permettre à toutes les parties concernées de trouver un accord, le clan du milieu de terrain a dû consentir à des efforts sur le plan financier. Rappelons qu’Adrien Rabiot, d’après le deal conclu avec l’Olympique de Marseille à son arrivée, devait récupérer 30% de l’indemnité de son transfert. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a quand même accepté de ne percevoir que la moitié de la somme prévue. Et ce n’est pas le seul sacrifice accepté. L’autre geste a été effectué par Véronique Rabiot, dévoile le journaliste de Calcio Mercato Daniele Longo.

En tant qu’agent, la mère du milieu de terrain devait toucher une commission dans le cadre du transfert. Mais l’intermédiaire a accepté de faire une croix sur cet argent. De quoi contredire sa réputation selon laquelle Véronique Rabiot privilégie l’aspect financier. Il faut tout de même reconnaître que la mère et agent du néo-Rossonero avait intérêt à faciliter l’opération. Après ses critiques cinglantes envers les décideurs marseillais, il était forcément difficile de poursuivre l’aventure à l’Olympique de Marseille. Une destination qu’elle avait déconseillée à son fils à l’été 2024.