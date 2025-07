OL ‍: Malick Fofana à l'OM, ça devient sérieux

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a bien l’intention de frapper un grand coup lors de ce mercato estival en s’offrant la pépite lyonnaise Malick Fofana. Marseille a en tout cas accéléré ces dernières heures et espère conclure le dossier.

A la recherche d’un ailier gauche pour compléter son secteur offensif lors de ce mercato estival, l’Olympique de Marseille avait fait d’Igor Paixao sa priorité. Le club phocéen a proposé près de 30 millions d’euros au Feyenoord pour l’ailier brésilien, mais les négociations sont compliquées avec le club néerlandais, très gourmand en ce mois de juillet. Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont pas refermé le dossier, mais explorent d’autres pistes en parallèle dont celle menant à Malick Fofana. Après un an et demi à l’Olympique Lyonnais, l’international belge est courtisé par les plus grands clubs anglais (Chelsea, Liverpool) et son départ fait peu de doutes dans la capitale des Gaules.

Marseille are advancing in negotiations to sign Malick Fofana from Lyon!



The young talent could be a key addition to OM’s squad as they look to strengthen for next season. pic.twitter.com/IEDS3KGrE8 — 365Scores (@365Scores) July 13, 2025

Une opportunité que l’OM ne souhaite pas laisser passer. La preuve, les dirigeants olympiens ont déjà pris contact avec l’entourage de l’ancien attaquant de La Gantoise. Et si du côté lyonnais, on refuse de croire à un potentiel transfert de Malick Fofana à Marseille, la prudence est tout de même de mise. D’autant que selon les informations de 365 Scores, les dirigeants de l’OM ont nettement accéléré ces dernières heures et espèrent une issue positive. « Marseille avance dans les négociations pour recruter Malick Fofana en provenance de Lyon. Le jeune talent pourrait être un ajout clé à l’effectif de l’OM, qui cherche à se renforcer pour la saison prochaine » note le média.

L'OM accélère pour recruter Malick Fofana

Autant dire que les discussions se poursuivent entre toutes les parties pour ce qui serait sans conteste le transfert surprise de l’été en Ligue 1. Surtout, il prouverait l’ambition de l’Olympique de Marseille, qui négocie en parallèle le retour au club de Pierre-Emerick Aubameyang pour renforcer son secteur offensif. Nul doute toutefois que dans le camp lyonnais, malgré un besoin de vendre pour renflouer les caisses, on ne fera aucun cadeau au rival marseillais. Et encore moins avec un joueur très courtisé en Angleterre et valorisé à plus de 50 millions d’euros sur le marché des transferts cet été.