L'OL expulse l'OM du dossier Malick Fofana

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ces dernières heures, Marseillais et Lyonnais sont dans tous leurs états. Malick Fofana est annoncé partant à l'OM au mercato estival. Une information jugée sérieuse... sauf par Hugo Guillemet, suiveur de l'OL pour L'Equipe et toujours bien informé.

Si les supporters lyonnais s'attendent à perdre des joueurs majeurs cet été dont Malick Fofana, ce n'est pas la même chose quand la destination de ses cadres est un rival national. L'ailier belge est annoncé du côté de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Les Phocéens ont contacté l'entourage de Fofana, lequel répond positivement à l'intérêt qu'on lui porte. Le Belge veut franchir un cap et découvrir la prestigieuse Ligue des champions coûte que coûte, même sur la Canebière. Une nouvelle qui a de quoi attrister les supporters des Gones.

Fofana à l'OM, Guillemet détruit le rêve

Le transfert est d'autant plus réalisable que l'OL a besoin d'argent frais alors que l'OM doit dénicher un ailier. Le dossier menant au Brésilien Igor Paixao est compliqué surtout au vu de la gourmandise de Feyenoord sur le plan financier. Souvent bien informé sur les transferts entrants et sortants autour de l'OL, Hugo Guillemet n'est pas aussi sûr de la véracité de la piste Malick Fofana à l'OM. Sur X, le journaliste de L'Equipe a répondu à la rumeur avec ironie et estime qu'elle est loin d'être fondée à ce stade.

oui et si ça échoue ils prennent yamal normalement — hugo (@hugoguillemet) July 12, 2025

« Oui et si ça échoue ils prennent Yamal normalement », a t-il écrit sur le célèbre réseau social. Un message mystérieux, mais ces mots donnent une lueur d'espoir aux amoureux de l'Olympique Lyonnais. Néanmoins, il est évident que si les Marseillais attaquent franchement l'OL pour Malick Fofana, les dirigeants lyonnais ne résisteront pas longtemps. La suite du mercato rhodanien dépend de plusieurs belles ventes et le Belge fait partie des principales valeurs marchandes, mais à priori l'OM ne sera jamais dans la course.