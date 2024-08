Officiel ‍: L’OM envoie Pau Lopez à Gérone

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’Olympique de Marseille a annoncé ce vendredi matin le départ de Pau Lopez, qui avait lui même fait ses adieux au vestiaire et aux supporters ce jeudi. Le gardien espagnol va rejoindre Gérone, club surprise de la Liga la saison passée, et qui disputera la Ligue des Champions cette saison, sous la forme d’un prêt avec option d’achat non obligatoire, qui se monterait à 6,5 ME.