Nice-OM arbitré par Clément Turpin, la polémique explose

Par Guillaume Conte

Les supporters de l'OM, qui se plaignaient déjà d'avoir Benoit Bastien contre le PSG, estiment que la LFP leur en veut en désignant Clément Turpin pour le match face à Nice.

Chose rare, c’est une semaine sans match qui arrive en France, histoire de souffler après un début de saison tout de même musclé. Cela permettra à Nice et l’OM de remettre les pendules à l’heure étant donné leur match en retard. Après les incidents très sérieux à l’Allianz Riviera, la LFP avait finalement donné le match à rejouer et il aura donc lieu ce mercredi à Troyes. Une rencontre particulièrement suivie, et qui sera arbitrée par celui qui est souvent désigné comme l’un des meilleurs sifflets de Ligue 1 : Clément Turpin. Pourtant, comme c’est désormais le cas sur chaque match chaud, le nom de l’arbitre a fait polémique. La semaine dernière, c’est la nomination de Benoit Bastien pour le Classique face au PSG qui avait provoqué la colère des supporters de l’OM. Cette fois-ci, alors que Clément Turpin n’a pas encore arbitré le club provençal cette saison, son nom fait hurler les fans.

La LFP a déclaré la guerre à l'OM

👤 𝗖𝗹𝗲́𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗧𝘂𝗿𝗽𝗶𝗻 arbitrera la rencontre #OGCNOM ce 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶 𝗮̀ 𝟮𝟭𝗛 au 𝘀𝘁𝗮𝗱𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗔𝘂𝗯𝗲.



📺 @PVSportFR pic.twitter.com/1VDfRPaVbS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 26, 2021

Visiblement, le nom de Turpin est toujours associé à un comportement favorable à l'OL, et donc par ricochet défavorable à l’OM, même si cela ne s’est pas forcément vérifié dans les derniers matchs arbitré par Clément Turpin. Les supporters olympiens estiment en tout cas que le match est perdu d’avance avec un tel arbitre. « Et ben voilà, on envoie l'équipe réserve pour faire reposer les cadres, de toute manière c match perdu », « Après Bastien, Turpin, mauvaise blague ou vraie provocation? La LFP nous a définitivement déclaré la guerre, il va falloir s'y faire », « Match perdu », « Bien joué aux niçois on a rien pu faire », « La sanction de la ligue à pas traîné ! », ont lancé les fans de l’OM en réaction à l’annonce de la désignation de l’arbitre pour ce match. Des supporters qui sont allés jusqu’à calculer le pourcentage de victoires selon chaque arbitre sur le terrain ces dernières saisons, mettant ainsi Clément Turpin avant-dernier avec 33 % de matchs gagnés quand il officiait, devant Benoit Bastien.