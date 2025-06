Ni Medina, ni Laporte, l'OM prépare du très lourd en défense

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria active ses pistes pour un secteur prioritaire aux yeux de Roberto De Zerbi. Des défenseurs centraux vont arriver, c'est une certitude.

Difficile de faire plus fort à l’été 2025 qu’en 2024, quand l’OM avait fait venir Rabiot, Hojbjerg et Greenwood ? Ne mettez pas Pablo Longoria au défi, lui qui a réussi son premier challenge en remettant Marseille directement en Ligue des Champions. Avec l’approbation du grand patron Frank McCourt, le club provençal a désormais le feu vert pour se renforcer. Plusieurs joueurs sont courtisés ardemment, et Longoria s’échauffe avec la venue d’éléments libres comme Angel Gomes et CJ Egan-Riley, ce qui force le respect tant les deux joueurs avaient un statut qui les rendaient très courtisés.

Medina et Laporte mis de côté

Kita provoque l'OM, « ils n’ont pas tant d’argent que ça » https://t.co/vcLg8on1tB — Foot01.com (@Foot01_com) June 12, 2025

Mais après l’échauffement, les chose sérieuses vont arriver. Et selon L’Equipe, les dirigeants olympiens travaillent sur plusieurs pistes de gala en défense centrale, pour renforcer un secteur qui a beaucoup souffert l’an dernier. Roberto De Zerbi aura au minimum deux défenseurs centraux supplémentaires, en plus de Leonardo Balerdi, cet été, et pourra s’appuyer sur eux pour faire ses choix tactiques et présenter une équipe compétitive en Ligue des Champions. Et dans ces deux défenseurs centraux, ne figure pour le moment pas Facundo Medina, pour qui les négociations avec le RC Lens s’annoncent compliquées. De même, Aymeric Laporte coûte cher et n’est plus considéré comme un plan A. Nayef Aguerd passe donc parmi les priorités, même si le Marocain possède aussi un gros salaire aux normes de la Premier League.

Pablo Longoria et ses équipes multiplient donc les pistes pour passer à l’action au moment opportun. Probablement à partir de la fin juin pour les transferts, qui demandent l’aval de la DNCG et du propriétaire, même si l’OM a les moyens de ses ambitions et ne s’interdira rien s’il faut avancer sérieusement sur une piste importante. De quoi néanmoins mettre du baume au coeur des supporters, qui savent que les boss de l’OM sont désireux de frapper fort en défense cet été, et Pablo Longoria n’est pas à l’abri de nous réserver encore une surprise dont il a le secret.