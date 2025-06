Neymar et l'OM ont rendez-vous à Miami

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cité parmi les courtisans de Neymar, l’OM a ses chances dans le dossier de l’international brésilien, qui ne ferme pas la porte à un retour en Europe même s’il négocie en parallèle une prolongation à Santos.

L’information du journaliste Chris Antony a fait l’effet d’une petite bombe en ce début de semaine. L’Olympique de Marseille, qui cherche à se renforcer au moment de retrouver la Ligue des Champions, ferait partie des courtisans de Neymar. L’international brésilien arrive à la fin de son contrat avec Santos et Mehdi Benatia ne serait pas insensible à l’idée de récupérer l’ancienne star du Paris Saint-Germain pour zéro euro. Dans ce dossier explosif, le club phocéen serait en concurrence avec Fenerbahçe, Aston Villa ainsi que Santos, qui souhaite le prolonger.

D’autres clubs dont l’identité n’a pas filtré sont également intéressés. Aux premières loges dans les négociations, le père du joueur brésilien est sorti du silence. Interrogé par L’Equipe, il a confirmé que plusieurs clubs européens disputant la Ligue des Champions étaient sur les rangs pour accueillir son fils, et que des négociations cruciales allaient prochainement se tenir à Miami. L’OM fera-t-il partie des clubs qui rencontreront l’entourage de la superstar brésilienne ? Suspense. « Il y a de grandes chances pour qu'il reste à Santos. Je travaille pour ça. Ça n'empêche pas d'écouter les autres clubs » a d’abord livré Neymar Senior, avant de poursuivre.

Neymar courtisé par des clubs qualifiés en C1

« Je vois un marché intéressé. Cette semaine, on va à Miami pour discuter avec des clubs. On doit les écouter et décider ce qu'on va faire. Oui, il y a des clubs européens. Certains disputent la Ligue des champions. Ils savent qu'il est capable de faire une grande saison car les feux sont au vert. Mais le marché brésilien est intéressant aussi » a-t-il analysé. Avec 3 buts et 3 passes décisives sous les couleurs de Santos depuis son retour fin janvier, le Brésilien a retrouvé des couleurs même si sa forme physique interroge. A un an de la Coupe du monde 2026, son objectif sera clairement de revenir à son meilleur niveau. Reste maintenant à voir si pour cela, il souhaitera revenir en Europe ou poursuivre dans son club formateur.