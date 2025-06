Neymar à l'OM, l'idée folle de Longoria ‍?

A la surprise générale, l’Olympique de Marseille est cité parmi les prétendants de Neymar, en fin de contrat avec Santos au mois de juin et qui attise aussi la convoitise d’Aston Villa et de Fenerbahçe.

Il y a quelques semaines au micro de ‘Rothen s’enflamme’ sur RMC, Medhi Benatia était clair, affirmant que l’Olympique de Marseille avait contacté tous les meilleurs joueurs libres, pour voir s’il était possible de faire un ou deux très gros coups sur le marché des transferts. Le directeur du football de l’OM répondait à cette époque à une question sur Leroy Sané, qui va finalement s’engager en faveur de Galatasaray. Mais les joueurs de classe internationale à arriver en fin de contrat le 30 juin prochain sont nombreux.

🚨 EXCLUSIVE: Around 9 clubs have reportedly made contact with Neymar’s camp over a one-year deal ahead of the 2026 World Cup.



The 4 clubs we can confirm are:

🇹🇷 Fenerbahçe

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa

🇧🇷 Santos (renewed contract)

🇫🇷 Marseille



Developing story. pic.twitter.com/IafHkbcglI