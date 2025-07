Merlin à Rennes, l'OM fait deux choix radicaux

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les discussions sont bien engagées entre l’OM et Rennes pour Quentin Merlin, et tout laisse à penser qu’un accord ne sera pas difficile à trouver pour que l’ancien Nantais pose ses valises au Roazhon Park.

Très actif dans le sens des arrivées avec les signatures déjà actées de CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Facundo Medina, l’Olympique de Marseille est également sollicité pour certains de ses joueurs. Luis Henrique a déjà été vendu à l’Inter Milan pour 25 millions d’euros et le prochain sur la liste a de grandes chances d’être Quentin Merlin. L’international espoirs français de l’OM est dans le viseur de Rennes, qui souhaite faire venir l’ancien Nantais pour compenser le départ à Bournemouth d’Adrien Truffert. Un départ auquel Marseille n’est pas opposé… à certaines conditions.

🔵⚪️ Pisté par le stade Rennais, l’OM attend un peu plus de 15 M€ pour vendre Quentin Merlin !#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/9FnnCwc9Qs — La Minute OM (@LaMinuteOM_) July 18, 2025

La Minute OM confirme par exemple la tendance sur le prix fixé par Marseille pour son latéral gauche de 23 ans. Le média insider l’affirme, Pablo Longoria ne discutera pas d’un départ de Quentin Merlin pour moins de 15 millions d’euros. Assez logiquement, l’OM se base sur le prix auquel Adrien Truffrert a été vendu pour en tirer une somme équivalente. Par ailleurs, La Provence confirme que malgré la signature du polyvalent Facundo Medina, les dirigeants olympiens regardent actuellement de quelle manière ils vont pouvoir remplacer Quentin Merlin.

L'OM veut 15 ME et pourrait remplacer Merlin

On pourrait croire qu’avec Medina et Ulisses Garcia, précieux en fin de saison, Roberto De Zerbi est suffisamment outillé à ce poste. Mais un recrutement supplémentaire n’est donc pas à exclure. Dans ce dossier, il faut garder à l’esprit que Marseille négocie activement avec la Juventus Turin pour Timothy Weah, lequel est capable de jouer ailier droit, latéral droit… mais aussi arrière gauche, ce qui lui est arrivé à quelques reprises du côté de Turin. Le dossier Quentin Merlin a en tout cas de fortes chances de connaître des évolutions positives dans les jours à venir et du côté de Marseille, son passage laissera sans doute un goût d’inachevé. Car malgré un potentiel certain, le joueur né à Nantes n’a jamais totalement explosé au Vélodrome.