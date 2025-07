OM ‍: Merlin dit oui au Stade Rennais

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Olympique de Marseille voit venir l'intérêt de Rennes pour Quentin Merlin d'un bon oeil. Le défenseur provençal également même si le transfert est loin d'être réglé.

Discuté depuis plusieurs jours, le transfert de Quentin Merlin au Stade Rennais est une réelle possibilité pour cet été. Le club breton a les moyens de ses ambitions et l’OM est à l’écoute des offres envers un joueur qu’il ne pousse pas dehors, mais qui n’a pas entièrement convaincu Roberto De Zerbi. En cas de belle proposition, Pablo Longoria ne dira pas non. Et Merlin dira clairement oui. Ce vendredi soir, La Provence dévoile deux nouvelles informations au sujet de l’intérêt du club breton pour l’ancien nantais. Tout d’abord le fait que l’OM est bien vendeur à condition de réaliser une belle plus-value sur le joueur acheté 10 ME à Nantes en janvier 2024. Cela veut donc dire un transfert aux alentours de sa valeur marchande, soit 15 ME.

L'OM en attend au moins 15 ME

Mercato OM : négociations ouvertes pour un départ de Quentin Merlin à Rennes

👉 https://t.co/hUmxgW1nbO pic.twitter.com/YPkuGM3fmV — La Provence (@laprovence) July 18, 2025

Enfin, le latéral gauche est tenté par l’idée de signer chez les « Rouge et Noir » cet été, avec forcément un changement de statut. Remplaçant ou titulaire bis avec Marseille, il passerait comme un choix numéro 1 au Stade Rennais, où le projet porté par Habib Beye peut intéresser sachant que le club breton a envie de frapper fort dans un second temps au mercato. L’arrivée de Merlin pour remplacer Adrien Truffert, parti à Bournemouth pour 17 ME, irait dans le sens des ambitions des pensionnaires du Roazhon Park. L’OM, qui a rarement vendu à d’autres clubs de Ligue 1 ces derniers temps, a néanmoins des liens privilégiées avec le club breton, avec qui il a eu plusieurs fois à faire récemment, notamment pour Amine Gouiri ou Lilian Brassier.