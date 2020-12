Mercato OM : La bonne idée de Longoria explose en vol

Dans : OM.

Joakim Maehle ayant officiellement été transféré à l’Atalanta, l’Olympique de Marseille explore de nouvelles pistes au poste de latéral droit.

Comme indiqué par ailleurs, le club phocéen est intéressé par le profil de Josha Vagnoman, titulaire indiscutable à Hambourg, actuel second de deuxième division allemande. Sur le papier, ce latéral droit de 20 ans avait tout de la bonne idée de la part de Pablo Longoria, véritable dénicheur de jeunes joueurs à fort potentiel. Mais dès mardi soir, le compte Twitter spécialisé @HambourgSvFR prévenait que cette piste allait être très difficile à mener à son terme pour l’Olympique de Marseille. Une tendance qui se confirme, malheureusement pour le club phocéen, ce mercredi. En effet, Transfermarkt annonce que le vice-champion de France en titre n’a quasiment aucune chance de rafler la mise cet hiver avec Josha Vagnoman.

Le média croit savoir que ce ne sont pas les dirigeants d’Hambourg qui ont éconduit ceux de l’Olympique de Marseille dans ce dossier, mais bien les représentants de Josha Vagnoman. En effet, les conseillers du jeune espoir allemand ont conseillé au latéral droit d’Hambourg de rester encore six mois à un an en deuxième division, où il est certain d’avoir du temps de jeu et de continuer à s’épanouir. En cas de signature à Marseille, on craint notamment que Vagnoman soit réduit au rôle de doublure d’Hiroki Sakaï, un défenseur rarement blessé, plutôt performant et rompu aux joutes de la Ligue 1. Cette belle piste hivernale prend donc fin prématurément pour Pablo Longoria. Il reste maintenant à voir si le directeur sportif espagnol de l’Olympique de Marseille tentera de nouveau sa chance cet été, ou si l’ex-scout du FC Valence se concentrera sur d’autres pistes cet hiver. Car la nécessité de recruter une doublure au Japonais en janvier est absolue...