Mathis Abline laisse une dernière chance à l'OM

Par Guillaume Conte

L'OM a repéré Mathis Abline après sa grosse saison en Ligue 1. Mais les clubs anglais ont déjà dégainé et le temps risque de manquer à ce rythme.

Promu en Premier League, Sunderland va aborder le marché des transferts avec un gros appétit. Le tout est de donner à son manager Régis Le Bris les moyens d’aller chercher le maintien et de ne pas redescendre tout de suite en Championship, comme c’est la norme en ce moment. Avec le départ de Jobe Bellingham pour le Borussia Dortmund, les Black Cats ont récupéré une grosse indemnité qui va encore augmenter leur enveloppe mercato. Sunderland veut recruter un attaquant de premier plan, et Le Bris se verrait bien récupérer Mathis Abline, qui a effectué une saison pleine avec Nantes. Le joueur formé au Stade Rennais a de grandes chances de partir, tant sa marge de progression semble encore énorme et capable de l’emmener plus haut. L’OM apprécie clairement son profil, lui qui pourrait devenir une version améliorée de Neal Maupay, qui n’est plus vraiment désiré par Roberto De Zerbi.

🚨Mathis Abline (22 ans) est dans le viseur de l’OM.

Un EXCELLENT JOUEUR comme en témoigne ce but inscrit face au PSG, où l’attaquant nantais faisait danser Pacho avant de crucifier Donnarumma ! 🤯

pic.twitter.com/NK7sKcWMTv — Vista (@La_vista_pelota) June 5, 2025

Mais Marseille n’a pas bougé pour le moment, et c’est tout le contraire de Sunderland selon Sacha Tavolieri. Le club anglais est prêt à mettre 20 millions d’euros sur la table pour faire signer Abline, persuadé que ce sera un joli coup du mercato. Pour le moment, le joueur n’a pas encore fait son choix, et il attend de voir si d’autres clubs vont le solliciter. Faire le grand saut vers la Premier League n’est pas son idée première selon la presse anglaise, qui croit savoir que l’attaquant préfère rester en Ligue 1 et franchir encore un cap.

Un véritable tapis rouge pour l’OM, même si ni le joueur, ni le FC Nantes ne vont attendre éternellement une éventuelle offre de la part de Pablo Longoria. L’été sera long, mais Sunderland ne compte pas perdre de temps et va forcément demander une réponse prochainement à ses propositions. Et même s’il semble attendre un pas en provenance de l’OM, Mathis Abline risque de ne pas résister longtemps aux sirènes anglaises avec un pressing lancé aussi tôt dans le mercato.