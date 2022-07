Manchester United jaloux du mercato de l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM enchaine les recrues, et la venue de Jonathan Clauss fait doublement plaisir aux Marseillais, car l'homme de couloir en provenance du RC Lens a refusé Manchester United.

Discret en début de mercato au point de provoquer le départ de Jorge Sampaoli, déçu par l’inactivité de ses dirigeants, l’OM accélère de manière spectaculaire en cette deuxième quinzaine de juillet. Les annonces se multiplient et l’effectif se complète de manière ambitieuse. Ces dernières heures, Luis Suarez - le Colombien - Jonathan Clauss et Ruben Blanco ont signé pour le club provençal, alors que le forcing continue pour Darko Lazovic. Des pioches qui provoquent forcément l’engouement chez les supporters marseillais, pour qui il fallait forcément renforcer la formation phocéenne en vue de faire bonne figure en Ligue des Champions.

📽 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀

🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗜𝗩

✍️ « 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲 𝘀𝗮𝗻𝗴 » #BienvenueSurMars 𝗝𝗼𝗻𝗮𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗖𝗹𝗮𝘂𝘀𝘀 🇫🇷 🛸🪐 pic.twitter.com/hC74NNmRO4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 20, 2022

La dernière venue en date est celle de Jonathan Clauss, qui arrive avec le statut d’international français et de joueur désireux de briller dans une équipe qui joue le haut du tableau et la Coupe d’Europe. Un profil qui plaisait énormément à Igor Tudor, désireux d’animer son côté droit avec un tel joueur, et pour lequel Pablo Longoria s’est battu. En effet, l’homme de couloir du RC Lens savait qu’il allait partir cet été, mais a longtemps hésité. Plusieurs clubs anglais voulaient le recruter, et notamment Manchester United. Si Chelsea et Wolverhampton discutaient avec lui, les Red Devils pensaient bien pendant longtemps avoir le dessus dans ce dossier jugé prioritaire par Erik Ten Hag, qui a besoin d’un latéral droit.

L'OM plutôt que MU !

Et ce jeudi, le Daily Mail dévoile une information qui va certainement donner du baume au coeur aux supporters de l’OM, à savoir que le manager néerlandais de Manchester United est très déçu de voir que son club n’a pas réussi à faire signer Jonathan Clauss. Toutefois, pas trop de regret pour le club anglais, car ce n’est pas l’offre financière qui a fait la différence, mais la volonté du joueur de rester en France pour poursuivre sa carrière. Le montant du transfert jugé faible pour un international français a néanmoins un peu de mal à être digéré du côté de Manchester United, qui ne comprend pas que le joueur n’ait pas répondu favorablement à l’appel de la Premier League. En tout cas, l’OM peut légitimement se féliciter d’avoir damné le pion à un cador anglais.