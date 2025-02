Mahamadou Doumbia, la recrue royale dont l'OM a besoin

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Désireux de renforcer son entrejeu pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille garde un œil sur un grand talent malien, Mahamadou Doumbia (20 ans), qui performe au Royal Antwerp.

Très actif lors des deux derniers mercatos, l’Olympique de Marseille compte bien continuer sur sa lancée pendant la prochaine fenêtre de transferts. À l’issue de la saison, le club sera fixé : si Roberto De Zerbi et ses hommes obtiennent une qualification pour la prochaine Ligue des champions, alors le budget sera revu à la hausse pour améliorer intelligemment l’effectif. Ce sera donc l’occasion pour la paire Longoria-Benatia de réfléchir à une manière d’améliorer le milieu de terrain phocéen. Plusieurs joueurs font déjà l’objet de convoitises de la part des décideurs marseillais. Parmi eux, le jeune international malien Mahamadou Doumbia.

Pour Doumbia, l’OM a de la concurrence

OM : Une pépite belge à Marseille, contact établi ! https://t.co/LakVqa2xHR — Foot01.com (@Foot01_com) February 27, 2025

L’été dernier, l’Olympique de Marseille avait contacté l’entourage de Mahamadou Doumbia pour un transfert dans le but de pallier le départ de Pape Gueye. Finalement, le joueur du Royal Antwerp était resté dans son club actuel. Il faut croire que son choix était le bon. Quelques mois plus tard, il est devenu la tour de contrôle indéboulonnable de la formation de Jonas De Roeck. À tel point qu’il attise de nombreuses convoitises. Si l’Olympique de Marseille est bel et bien toujours en course pour se l’offrir l’été prochain, comme l'indique Africa foot, il ne sera pas seul sur le dossier. En effet, Naples et Brighton ont récemment rejoint une course déjà lancée par l’OM, Galatasaray, Arsenal et Everton. Avec une valeur marchande de 5 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt, il ne fait aucun doute qu’il va rapporter un joli pactole au club d’Anvers. En tout cas, les Marseillais sont prévenus.