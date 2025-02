OM ‍: Une pépite belge à Marseille, contact établi ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après Amir Murillo, l'Olympique de Marseille regarde de nouveau à Anderlecht au mercato. Le club phocéen vise le jeune milieu de 20 ans Mario Stroeykens. Le contact est établi entre le clan du joueur et l'OM.

Depuis plusieurs mois, l'Olympique de Marseille a retrouvé de l'éclat au mercato. Bien aidés par l'arrivée de Roberto de Zerbi, les Phocéens attirent plus facilement les joueurs étrangers. Pierre-Emile Hojbjerg, Adrien Rabiot et dernièrement Ismaël Bennacer sont venus garnir les rangs de l'OM. De très beaux noms qui font rêver les supporters mais aussi les jeunes pépites étrangères, autrefois hésitantes à rejoindre la Canebière. Marseille pourra peut-être convaincre de cette façon sa cible prioritaire du moment, le milieu offensif belge Mario Stroeykens.

Stroeykens, c'est 20 millions d'euros pour l'OM

Formé à Anderlecht, le joueur de 20 ans est vite devenu un cadre des Mauves. Cette saison, il a inscrit 4 buts et a délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues (championnat et Ligue Europa). Depuis sa récente blessure à la cheville, son club est d'ailleurs moins performant. Ce n'est pas étonnant puisque Stroeykens est le leader technique d'Anderlecht. Un profil qui plaît à l'OM et à son entraîneur italien. Après l'avoir suivi pendant plusieurs mois, Marseille a accéléré le tempo dans ce dossier.

Mario Stroeykens - Player Analysis & Report.



——The Hybrid Playmaker.

——Space Manipulator.

——Crisp & Efficient Technician.

——Intelligent Presser.

——Goal-Scoring Midfielder.

——Belgium’s Next Big Talent?



THREAD. pic.twitter.com/YWrBGE62f2 — FR. ✍️ (@FRinsights) February 19, 2025

Selon les informations de la DH Les Sports, les Olympiens viennent de contacter l'entourage de Mario Stroeykens pour évoquer un transfert estival. De quoi faire douter le joueur belge qui réfléchit actuellement à prolonger son contrat avec Anderlecht. Celui-ci s'achève en juin 2026. Dans ces conditions, l'OM devra vite être convaincant puisque la concurrence pour le joueur est fournie en Europe. Anderlecht demande actuellement 20 millions d'euros pour céder sa pépite au mercato. Un prix dans les cordes de l'Olympique de Marseille, ce sera sans doute la dernière fois concernant Mario Stroeykens.