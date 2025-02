Longoria convoqué mercredi par la commission de discipline

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Malgré son volte-face, Pablo Longoria ne va pas échapper à une lourde sanction. Le président de l'OM devra répondre mercredi de ses propos devant la commission de discipline de la LFP.

Pour avoir accusé de corruption les arbitres de Ligue 1, et même si ce lundi, il a précisé qu'il regrettait avoir proféré de telles accusations et surtout ne pas croire que cela était le cas, Pablo Longoria sera entendu dès ce mercredi par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. Quelques heures après l'incroyable craquage du président de l'Olympique de Marseille dans les couloirs de l'Abbé-Deschamps, Frédéric Thiriez, responsable du conseil national de l'éthique, avait annoncé qu'il saisissait sans délai la commission de discipline. Et sans traîner, cette dernière va donc se pencher sur le cas Longoria. Et à en croire RMC, Pablo Longoria n'aura pas à attendre très longtemps sa sanction puisqu'elle devrait intervenir le jour même.

Même si les regrets du patron de l'OM vont dans le bon sens, il est tout de même prévisible que la suspension de Pablo Longoria soit conséquente. Le syndicat des arbitres est d'ores et déjà attentif à ce que la commission de discipline de la LFP, les arbitres de Ligue 1 étant déterminés à ce que le dirigeant phocéen paie le prix fort pour des mots très graves qui ont ensuite valu des soucis à Jérémy Stinat, objet de menace de mort et dont le domicile aurait fait l'objet d'une intrusion.