OM ‍: Pablo Longoria brise le silence en pleine tempête

Par Corentin Facy

Dans la tourmente médiatique depuis ses propos polémiques après la défaite de l’OM à Auxerre samedi soir, Pablo Longoria est sorti du silence.

Les mots employés par Pablo Longoria samedi à Auxerre ont provoqué un véritable tourbillon médiatique et le président de l’Olympique de Marseille a sans doute conscience, à froid, d’avoir été trop loin. Après avoir utilisé le mot « corruption » et traité la Ligue 1 de « championnat de merde », le dirigeant espagnol est sorti du silence. Auprès de l’AFP, Pablo Longoria a fait amende honorable. « Pas de corruption dans le foot français. La forme n'était pas appropriée et ce mot, je le regrette » a expliqué le président de l’Olympique de Marseille.

Ce dernier justifie ce pétage de câble en raison du nombre importants de « décisions arbitrales sur lesquelles (je) considère que l’OM a été défavorisé », rapporte l’ancien dirigeant du FC Valence et de la Juventus Turin. Des excuses qui étaient forcément très attendues par le corps arbitral, qui envisage sérieusement de porter plainte pour diffamation comme l’a fait savoir dimanche Jérôme Brisard. Reste maintenant à voir si ces excuses permettront à Pablo Longoria d’échapper à une lourde suspension, ce qui reste peu probable. Selon La Provence, le dirigeant olympien risque entre 3 semaines et 6 mois de suspension.