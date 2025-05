Ligue des Champions ‍: Très bonne nouvelle pour l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM peut déjà se projeter sur la saison prochaine, et ses ambitions de briller en Ligue des Champions sont boostées par un coup de pouce non négligeable.

Les championnats européens se terminent et cela donne de claires indications pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Si le PSG est surtout concentré sur la campagne en cours avec une finale à disputer contre l’Inter Milan, à Marseille, on se projette légitimement sur la prochaine saison. L’OM fera son grand retour à ce niveau de la compétition, et ce sera avec de fortes ambitions pour éviter des campagnes parfois désastreuses par le passé. Et pour cela, il faudra forcément un petit coup de pouce au tirage au sort. Le PSG a montré cette saison qu’un tirage au sort compliqué (Arsenal, Manchester City, Atlético, Bayern dès la phase de saison régulière) pouvait faire vivre un enfer aux équipes concernées.

Nice et Monaco dans le chapeau 4

📌 24/36 clubs have secured their place in the 2025/26 Champions League:



🇪🇸 Real Madrid

🇩🇪 Bayern Munich

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

🇫🇷 PSG

🇮🇹 Inter

🇩🇪 Borussia Dortmund

🇪🇸 Barcelona

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🇩🇪 Bayer Leverkusen

🇪🇸 Atlético Madrid

🇮🇹 Atalanta

🇪🇸 Villarreal

🇩🇪 Eintracht Frankfurt

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿… pic.twitter.com/ifRBNjA9kP — Football Rankings (@FootRankings) May 22, 2025

Et la bonne nouvelle pour l’OM est donc de constater qu’il y a de grandes chances que le club olympien se retrouve dans le chapeau 3 du tirage au sort, et non dans le dernier lot. Ce n’est pas encore fait car il reste des barrages et des places à prendre, mais grâce à ses bonnes performances en Ligue Europa par le passé, ce qui a permis de ramener des points précieux, le club provençal se situe dans les dernières places du chapeau 3. 24 des 36 clubs participants sont ainsi connus. Même les qualifications possibles de plusieurs clubs européens au-dessus au niveau de l’indice UEFA, comme le Benfica Lisbonne et le Club Bruges, ne devraient pas emmener Marseille dans le dernier chapeau.

Concrètement, cela signifiera que, dans son parcours, l’OM pourra affronter deux équipes de chaque chapeau, mais évite le dernier lot où Monaco se trouve, tout comme Nice s’il passe les deux tours de barrage. Le chapeau 4 est celui des adversaires les plus abordables en théorie, comme l’Union Saint-Gilloise, Galatasaray ou le FC Copenhague par exemple.