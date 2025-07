Le transfert à 68 ME qui a fait le bonheur de l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les clubs d'Arabie Saoudite sont sans pitié quand ils ne veulent plus d'un joueur. Pierre-Emerick Aubameyang le sait désormais, et l'OM a su en profiter.

Au début de l’été, voir Pierre-Emerick Aubameyang revenir à l’Olympique de Marseille n’était pas forcément une option envisagée. L’attaquant gabonais venait de partir un an plus tôt en laissant l’équipe phocéenne en dehors de la Coupe d’Europe malgré une saison réussie. Son salaire et son statut en Arabie saoudite le rendaient intouchable, surtout qu’il venait de réaliser un exercice convaincant avec Al-Qadsiah, où il avait encore un an de contrat. Mais tout a changé dans le courant du mois de juin. Sans s’y attendre, Aubameyang a été poussé vers la sortie pour faire de la place à un attaquant plus jeune. Le club basé à Khobar était bien décidé à frapper un grand coup après avoir décroché la 4e place du championnat de Saudi Pro League et a trouvé son bonheur en Italie.

Aubameyang poussé dehors, il a été surpris

Atalanta have sold a €50M+ player in four straight summers 📈



• 2022 – Romero

• 2023 – Højlund

• 2024 – Koopmeiners

• 2025 – Retegui



The scouts deserves a raise 💰😅 pic.twitter.com/kbD67JQBxh — GiveMeSport (@GiveMeSport) July 19, 2025

La formation entrainée par Michel, l’ancien coach de l’OM, a décidé de mettre le paquet pour faire signer Mateo Retegui. Pour cela, Al-Qadsiah a réglé la somme de 68 millions d’euros à l’Atalanta Bergame, qui continue de faire un transfert fou à chaque été après Cristian Romero (52 ME), Rasmus Hojlund (77 ME) et Teun Koopmeiners (60 ME). L’attaquant italien d’origine argentine a donc poussé dehors Aubameyang, qui n’avait pas vu le coup venir et se voyait bien faire la paire avec l’international italien cette saison. L’OM a alors sauté sur l’occasion même si La Provence précise que Pablo Longoria a eu au départ toutes les peines du monde à le joindre pour lui évoquer la possibilité d’un retour. Le contact s’est fait tardivement, mais en deux semaines, l’offre était sur la table et Aubameyang l’a acceptée pour venir signer dans les prochains jours et faire son retour au Vélodrome. De quoi dire merci à Mateo Retegui et la gourmandise d’Al-Qadsiah, sans pitié avec un joueur sur lequel il ne comptait plus.