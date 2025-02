Le sale coup de Chelsea, l'OM n'a rien vu venir

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM négocie depuis plusieurs jours le prêt du défenseur central argentin Aaron Anselmino mais tout pourrait capoter à cause de Chelsea.

A la recherche d’un défenseur central dans la dernière ligne droite du mercato, l’Olympique de Marseille négocie avec Chelsea le prêt d’Aaron Anselmino depuis plusieurs jours. Un accord a rapidement été trouvé entre le joueur de 19 ans, qui n’a pas encore joué chez les Blues depuis son transfert en provenance de Boca Juniors, et l’OM. Dans le principe, le club londonien ne voit pas d’inconvénient à l’idée de prêter son défenseur central à Marseille et pourtant, tout pourrait quand même capoter selon les informations de Fabrizio Romano.

Anselmino à l'OM, Joao Felix menace le deal

Le spécialiste du mercato révèle en ce dernier jour du mercato que si Chelsea venait à privilégier un prêt de Joao Felix ce lundi, alors la venue d’Aaron Anselmino en Provence serait tout simplement annulée. Et pour cause, Chelsea a presque atteint son quota de joueurs prêtés et n’a plus qu’un seul joker. Autrement dit, les Blues vont devoir choisir dans cette dernière ligne droite du marché des transferts qui d’Aaron Anselmino ou de Joao Felix sera prêté.

OM : Accord pour Anselmino, Longoria attend la réponse de Chelsea https://t.co/lh3DqBFne8 — Foot01.com (@Foot01_com) February 2, 2025

Au sein de l’état-major de l’Olympique de Marseille, on attend donc la décision de Chelsea… et on s’active sans doute sur un plan B car Roberto De Zerbi souhaite voir débarquer un défenseur ce lundi. Luiz Felipe a déjà renforcé ce secteur de jeu au début du mois de janvier mais l’entraîneur italien en veut plus, lui qui a vu Lilian Brassier partir à Rennes et qui pourrait voir Bamo Meïté prendre la direction de Montpellier dans les heures à venir. Pour rappel, un autre défenseur est pressenti pour signer à Marseille ce lundi, mais il s’agit d’un latéral : Amar Dedic, joueur de piston capable de jouer à droite ou à gauche, qui va s’engager en provenance du RB Salzbourg.