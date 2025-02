OM ‍: Accord pour Anselmino, Longoria attend la réponse de Chelsea

Le mercato marseillais est encore loin d’être terminé. Après avoir validé certains départs, comme le transfert de Elye Wahi à Francfort pour 26 ME, et recruté deux joueurs, à savoir Amine Gouiri pour 19 ME et Luiz Felipe en tant que joueur libre, le club phocéen va réaliser d’autres opérations d’ici lundi soir. Avant la fermeture du marché des transferts, Pablo Longoria prévoit déjà d’accueillir Amar Dedic, l’international bosnien de Salzbourg qui doit arriver en prêt. Mais le latéral droit ne pourrait pas être la dernière recrue de l’OM cet hiver.

🔵⚪️🇦🇷 Olympique Marseille and Chelsea have agreed on Aaron Anselmino loan move.



Now it all depends on how Chelsea will decide to manage loan spots as they still have many decisions to make.



🇦🇹 Atalanta, not in the race anymore as they sign Stefan Posch from Bologna. pic.twitter.com/LBtZkiWSZA