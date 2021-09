Le message émouvant du fils de Bernard Tapie

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Soutenu encore une fois par le Vélodrome et les supporters de l’OM ce dimanche, Bernard Tapie a bien besoin de ces marques de sympathie.

Le club provençal, qui vient de perdre plusieurs de ses personnalités comme le supporter emblématique René Malleville ou son dirigeant historique Jean Carrieu ces derniers jours, tremble toujours pour son ancien président. Surtout après le dernier message du fils de Bernard Tapie, qui a envoyé un post sur Instragram ce dimanche avec un photo-montage en compagnie de son père, et ce message :

« Profitez avant qu’il ne soit trop tard » et des coeurs noirs. Une manière aussi de faire comprendre que le « boss » de 78 ans était en à nouveau en difficulté dans son long combat contre les deux cancers qui lui ont été diagnostiqués depuis des années. Récemment, sa fille Sophie Tapie avait confirmé que l’ancien président de l’OM était malade, affaibli et que son état se dégradait. Ce message posté par Stéphane Tapie, qui gère notamment le média La Provence acheté par son père, a en tout cas fait naitre beaucoup de pessimisme chez les supporters marseillais, qui espèrent que les qualités de combattant et d’optimise de Bernard Tapie vont lui permette de passer cette nouvelle étape difficile de sa vie.