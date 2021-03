L1 : Intertoto Project, Duluc chambre l'OM !

Dans : OM.

Le PSG est bien seul pour sauver l’honneur de la France en Europe après les fiascos de l’OM ou encore de Rennes en Ligue des Champions.

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain ne joue pas simplement sa qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions à l’occasion de la réception du FC Barcelone. Effectivement, le PSG est également en mission pour sauver l’indice UEFA catastrophique de la France après le parcours des clubs français lors de la saison 2020-2021. En Ligue des Champions, l’OM a été ridicule tandis que Rennes n’a pas fait le poids face à Chelsea et au FC Séville. En ce qui concerne l’Europa League, rien de plus glorieux non plus avec les éliminations précoces de Nice et de Reims. Dans son édito publié sur le site de L’Equipe, Vincent Duluc n’a pas manqué de se payer les clubs français à la dérive sur la scène européenne…

Duluc s'en remet au sauveur PSG

« La France est la huitième nation européenne de la saison, à ce jour, parce que l'OM, Rennes, Reims et Nice, les quatre mousquetaires de l'Intertoto Project, ont gagné trois matchs sur vingt. Le PSG porte seul l'espoir d'un horizon adouci. Il l'a porté magnifiquement il y a trois semaines, et nous avons eu un peu de mal à nous dire que son exploit tenait d'abord à la faiblesse historique de Barcelone, son attaque éteinte, son milieu nostalgique et sa défense ouverte aux courants d'air » a publié le journaliste, effaré de voir que la France se situe derrière l’Ecosse ou encore l’Israël à l’indice UEFA de la saison 2020-2021. De toute évidence, les clubs qui se qualifieront pour les coupes d’Europe la saison prochaine devront impérativement mieux faire, sous peine de voir la France glisser au classement global et potentiellement perdre des places qualificatives à long terme…