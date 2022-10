L'OM vendu par McCourt, Pablo Longoria s'en mêle

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le président de l'Olympique de Marseille est plutôt rare dans les médias. Mais quand il parle, Pablo Longoria a des choses à dire et c'est le cas après la décision de Frank McCourt de laisser sa place de grand patron de l'OM.

Cette semaine, ceux qui suivent à la loupe les décisions financières et administratives qui touchent l’Olympique de Marseille, afin d’étayer la thèse d’une vente du club phocéen, ont pensé tenir la preuve que ce qu’ils affirment depuis plus de deux ans est désormais vrai. En effet, de manière très officielle, Frank McCourt a décidé de démissionner de son poste de président du conseil de surveillance de l’OM, le milliardaire américain laissant sa place à son éternel conseiller, Barry Cohen. Malgré un communiqué de l’Olympique de Marseille, qui a tordu le cou aux différentes rumeurs initiées par cette décision stratégique, certains voyaient là le premier mouvement vers une vente du club et son rachat par le fameux prince saoudien qui rêverait de s’offrir l’OM depuis des années, où même qui serait déjà secrètement aux commandes depuis plusieurs mois. Mais ce dimanche, dans un long entretien accordé à la Provence, Pablo Longoria ne valide pas ce plan confidentiel.

McCourt décide tout à l'OM, et ça ne changera pas

Interrogé directement sur cette décision de Frank McCourt de ne pas être le président du conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille, le patron de l’OM estime que cela ne change en rien le fait que l’homme d’affaires américain est bien le seul décideur. « Si cela change quelque chose pour moi ? C’est le reflet de la manière dont nous fonctionnons au quotidien à l’intérieur du club, avec des dirigeants qui prennent les décisions et doivent en reporter au groupe McCourt dans un canal de communication normal. Frank McCourt a beaucoup de projets à l’intérieur de son groupe, il place des gens de confiance. C’est une organisation en adéquation avec la réalité du fonctionnement du club. Mais on continue de parler avec lui de toutes les décisions importantes pour l’avenir », a fait remarquer Pablo Longoria, qui ne voit aucun changement majeur dans la vie du club phocéen. Et le président de l’OM de confirmer le prochain départ de Jacques-Henri Eyraud, qui l’avait fait venir à Marseille, avec qui il doit avoir « des rapports corrects. »

