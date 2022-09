Frank McCourt embarque Eyraud dans son nouveau projet, loin de l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Ça chauffe à Marseille, et ce n’est pas en raison de la reprise du championnat avec le match face à Angers qui arrive ce vendredi soir.

En effet, l’organigramme a été bouleversé et Frank McCourt s’est retiré du conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille. Tout le monde s’est interrogé sur les conséquences de cette décision, mais a priori, cela ne changera pas l’avenir du club phocéen. Cela a été confirmé, il s’agit simplement d’une réorganisation pour permettre aux hommes de mains de McCourt, plus présents au quotidien auprès de Pablo Longoria, d’avoir directement leur mot à dire et éventuellement des décisions à prendre.

Dans un communiqué publié auprès de différentes rédactions sportives, McCourt Global a tenu à clarifier les choses au sujet de l’OM et l’implication du businessman de Boston. « L'Olympique de Marseille est en position de force, grâce au leadership du président Pablo Longoria et de ses équipes, est-il écrit. Le club demeure, plus que toujours, une priorité pour McCourt Global et bénéficiera du soutien total de son PDG, Frank McCourt (…). La décision de Frank McCourt de démissionner du conseil traduit une réorganisation interne au sein de McCourt Global visant à élargir les responsabilités de ses dirigeants pour maintenir le rythme de développement mondial de l'organisation et d'accélérer le travail de Project Liberty, une initiative à but non lucratif lancée par McCourt Global », a fait savoir le clan du propriétaire de l’OM.

McCourt s'attaque au net et aux réseaux sociaux

Ensuite c’est directement Frank McCourt qui a pris la parole, expliquant que les rumeurs inévitables sur la vente du club continuaient à se propager, et que cela continuait de nuire à l’OM et ses sympathisants. « Aujourd'hui, les fausses informations provoquent de graves dégâts. Les rumeurs persistantes et les affirmations selon lesquelles j'aurais eu l'intention de vendre de l'OM, malgré tout ce que j'ai pu dire, montrent à quel point celles-ci peuvent être tenaces », a fait savoir le propriétaire du club provençal, pour qui ce sont les rumeurs et les réseaux sociaux qui propagent des fake-news. Ce qui justifie son grand projet de s’attaquer au monde du web et notamment aux réseaux sociaux aux objectifs trop commerciaux à son goût. Son grand projet Liberty va d'ailleurs avoir une conséquence de taille en ce qui concerne Jacques-Henri Eyraud, qui va abandonner son poste au conseil de surveillance et au sein du CA de la Ligue pour se consacrer pleinement aux ambitions développées par McCourt dans d'autres domaines.