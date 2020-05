L'OM va exploser comme jamais, l'annonce choc

Dans : OM.

Grâce à des contacts au coeur de l'effectif marseillais, Jérôme Rothen annonce la stratégie des joueurs pour cet été, et prédit un cataclysme pour très bientôt.

Comme souvent à l’OM, tout était trop beau pour durer. Deuxième de Ligue 1, les Olympiens ont fait beaucoup mieux que prévu sur le plan sportif. Mais c’est au niveau de l’organigramme du club que tout a volé en éclats ces derniers jours. En raison d’un énorme déficit qu’il faudra combler sur le marché des transferts, la situation est très critique. Andoni Zubizarreta a préféré partir à l’amiable, et André Villas-Boas allait l’imiter avant d’être retenu par ses joueurs, par Frank McCourt et par l’envie de disputer la Ligue des Champions avec l’OM. Résultat, le technicien portugais ne prolongera pas, mais ira au bout de son contrat pour probablement partir libre en juin 2021. Et il ne sera pas le seul. Plusieurs joueurs qui ne comptent absolument pas partir cet été, ont bien l’intention de le faire ensuite gratuitement dans un an, ce qui ne va clairement pas arranger les comptes de l’OM. Selon Jérôme Rothen, proche de Florian Thauvin et qui a visiblement ses infos, l’ailier champion du monde, ainsi que Maxime Lopez, Valère Germain, Jordan Amavi ou encore Steve Mandanda, préféreront quitter le club dans un an, après avoir connu la Ligue des Champions sous le maillot marseillais.

« L’essentiel c’est que les joueurs ont réussi a convaincre Villas-Boas de rester la saison prochaine. Les joueurs veulent découvrir la LDC avec l’OM même si il y a des offres, et notamment pour les meilleurs joueurs, même si ce n’est pas la stratégie d’Eyraud. Les joueurs en ont rien a faire du besoin de vendre des dirigeants. Les erreurs financières c’est pas la faute des joueurs, c’est la faute du président Eyraud. Je pense que les joueurs qui ont la meilleur valeur marchande reprochent à Eyraud de ne pas les prolonger, à un an de la fin de leur contrat. Le pacte entre les joueurs et le coach lui aussi en fin de contrat, c’est de faire la meilleure saison possible la saison prochaine. Les joueurs en fin de contrat que j’ai eu au téléphone, veulent faire la meilleure saison possible à l’OM mais ils ne prolongeront pas c’est trop tard. Je soupçonne les joueurs d’avoir fait un pacte pour ne pas partir et laisser les dirigeants avec leurs problèmes financiers », a balancé le consultant de RMC, persuadé que les soucis économiques de l’OM laissent les joueurs totalement indifférents, et cela s’est vu avec l’absence total d’accord pour les baisses de salaire pendant la pandémie. Seule bonne nouvelle, sportivement, l’OM conservera une équipe à priori compétitive, avec des joueurs qui auront à coeur de se montrer dans la dernière année de leur contrat. Financièrement, cela risque bien, entre le déficit, les sanctions de l’UEFA et le futur effectif, d’emmener le club provençal vers un été 2021 sanglant.