L'OM va écraser le PSG, ils sortent les marteaux

Dans un peu plus d'une semaine, le Vélodrome sera en mode volcan pour la réception du PSG. L'OM a même fait des petits miracles pour augmenter encore un peu l'ambiance dans son stade. Après ce que l'on a vu et entendu en Coupe de France face à Paris, le stade marseillais risque de faire un bruit colossal face aux champions de France.

Après avoir vaincu le signe indien en dominant le PSG au Vélodrome en Coupe de France, l’OM rêve de remettre ça en championnat. Ce pourrait être l’occasion de mettre une pression maximale sur le club parisien, en difficulté en ce moment, et qui n’arrive pas à se rassurer sur les différents tableaux. Lors du match de Coupe de France, les Olympiens ont pu compter sur un Vélodrome en fusion, en symbiose avec son équipe tournée vers l’avant, pour étouffer des joueurs parisiens dépassés. S’il faut bien évidemment s’attendre à voir un nouveau match à guichets fermés se dérouler, l’OM va réussir à frapper encore plus fort.

L'ancien record de 2017 au Vélodrome explosé ?

Selon le compte Droit Au But, de légers travaux vont être effectués dans les prochains jours afin de rendre disponible une poignée de places en plus. Des aménagements vont ainsi permettre au Vélodrome d’augmenter sa capacité maximale, avec la possibilité de dépasser son record de spectateurs absolu pour un match de football. Ainsi, la barre des 65.252 spectateurs, record de fréquentation atteint en février 2017 pour le Classique face au PSG, a la possibilité d’être battu. Avec les petits travaux, le stade du Boulevard Michelet atteint une capacité de 65.600 places, ce qui laisse ainsi une marge pour entrer à nouveau dans l’histoire. En poussant ainsi les murs, l’OM ambitionne de récompenser son fidèle et fervent public, même si pour ces places rajoutées, la visibilité pourrait ne pas être optimale. En tout cas, cela devrait déboucher sur une affluence sans précédent, signe que l’OM provoque toujours un incroyable engouement, à domicile comme à l’extérieur.