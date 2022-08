L'OM scelle un accord discret avec une légende

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Parti de l'OM par la petite porte, Steve Mandanda y a trouvé son compte sur le plan financier, tout en n'oubliant pas de se voir confirmer que son avenir était à Marseille.

Steve Mandanda et l’OM vont débuter leur saison ce dimanche. Mais ce ne sera pas sur le même stade. Le gardien international français a signé à Rennes pour deux ans, lassé visiblement de voir son statut être remis en cause par Jorge Sampaoli, qui a claqué la porte pourtant à l’ouverture de la saison. Le gardien de 37 ans a encore de beaux restes, et il l’a démontré dans ce début de saison où il répond présent et rassure une arrière-garde rennaise loin d’être dans sa forme optimale avec les recrutements tardifs. A l’heure où Mandanda va donc débuter officiellement sous le maillot rennais face à à Lorient, à 17h00 au Roazhon Park, L’Equipe publie une information capitale au sujet de son avenir. En effet, en quittant Marseille, Mandanda n’a pas renoncé aux privilèges qu’il avait négocié lors de sa dernière prolongation de contrat. A l’issue de son passage en Bretagne, en 2024, il reviendra à l’OM pour y occuper un poste, à l’image de ce qui est prévu pour Dimitri Payet, qui lui va très probablement terminer sa carrière sportive en Provence.

Longoria a fait un gros effort pour Mandanda

Une preuve que l’ancien havrais n’est pas parti si fâché que cela avec la direction olympienne, alors que les « adieux » avaient été très sporadiques tout de même. Mais un accord avait été trouvé pour qu’il parte libre du club, tout en touchant une partie de son salaire restant sur deux ans. Une bonne affaire donc Steve Mandanda, qui a pu arriver sans que Rennes ne paye le moindre centime. Et ensuite, il sera temps de revenir à l’OM, Pablo Longoria, à supposer que ce soit toujours lui en place dans deux ans, lui a offert cette garantie. « Il y avait une volonté de Pablo de ne pas séparer définitivement d’une personne qui connait aussi bien l’OM et le foot. Est-ce que ce sera dans la direction sportive ou sur le terrain ? Ce sera à discuter au moment voulu en fonction des besoins du club », a fait savoir un membre de l’OM à L’Equipe. La reconversion est en tout cas prévue, même s’il reste bien évidemment à savoir ce qu’il en sera de la situation de chacun dans deux ans. Une éternité dans le monde du football.