L’OM regarde le PSG dans les yeux pour le titre

Par Guillaume Conte

L'OM répond présent en Ligue 1 et continue d'être à la lutte avec le PSG pour la première place. En Provence, on voit bien ce combat durer encore longtemps.

Malgré les énormes doutes liés au changement d’entraineur en pleine préparation et les performances bien ternes pendant l’avant-saison, l’OM monte clairement en puissance en cette fin d’été. Les victoires s’enchainent et même la défaite à Tottenham en Ligue des Champions n’a pas joué sur le moral des troupes. Contre Lille, malgré l’ouverture du score des Nordistes, les Marseillais ne se sont pas démobilisés et ont inversé la tendance pour s’imposer 2-1. Une performance d’ensemble très solide qui a été soulignée par Igor Tudor. « Lille était un adversaire direct dans le haut du classement. Le Losc a été champion il y a deux ans, il y a de bons joueurs, un bon coach. Mais c’est un succès mérité, nous avons été meilleurs qu’eux et je veux féliciter mes joueurs », a assuré l’entraineur croate, pour qui l’OM vient de battre un sérieux outsider de la Ligue 1.

Tudor dans l'histoire de l'OM

🇭🇷 Igor Tudor devient le 1er entraîneur de l'histoire à compter 19 points après les 7 premiers matchs de sa carrière sur le banc avec l'@OM_Officiel en @Ligue1UberEats (en comptant 3 points pour une victoire). @PSSportsFR #OMLOSC — Stats Foot (@Statsdufoot) September 10, 2022

Avec six victoires en sept matchs, et un nul, Marseille talonne donc le PSG à la différence de buts. L’apport d’Alexis Sanchez est indéniable, et l’OM arrive à avancer sans Dimitri Payet, qui faisait jusqu’à présent la pluie et le beau temps au Vélodrome. Ce début de saison très convaincant, le meilleur pour un nouvel entraîneur de l’OM dans son histoire, fait forcément saliver le peuple marseillais qui répond présent. Les matchs à guichets fermés s’enchainent et il ne manque plus qu’une belle performance européenne, peut-être la semaine prochaine contre Francfort en Ligue des Champions, pour finir d’enflammer le Vélodrome.

Si passer les poules de la Ligue des Champions ne sera pas aisé, poursuivre sur ce rythme en Ligue 1 est l’objectif avoué des Marseillais. Et vu le niveau affiché par l’OM, l’espoir est là. Ce dimanche, La Provence évoque même à demi-mots non pas la lutte pour le podium, mais pourquoi pas l’idée de concurrencer le PSG pour le titre de champion de France. Cela reste dans le domaine du rêve, mais c’était encore impensable la saison passée. « Pour l’instant, cette pugnacité permet de gommer beaucoup de défauts en Ligue 1, où cet OM a le niveau pour lutter pour une place sur le podium. Et, pourquoi pas, concurrencer le PSG? Ça fait du bien de rêver, alors on répondra que oui », glissé Alexandre Jacquin, persuadé qu’en cas de coup de barre parisien, le club phocéen saura répondre présent. Mais pour le moment, Neymar et compagnie ne lâchent pas une miette à leurs concurrents.