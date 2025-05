L'OM prêt à bondir pour un jeune crack marocain

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Comme indiqué la semaine dernière, l’Olympique de Marseille s’intéresse bien à Gessime Yassine. Le jeune ailier de Dunkerque, convoité par d’autres formations, a tapé dans l’œil des dirigeants marseillais, mais sa signature n’est pas encore d’actualité.

Adepte du renouvellement d’effectif, Pablo Longoria ne devrait pas changer sa politique cet été. Le président de l’Olympique de Marseille prépare sans doute un mercato agité avant le retour de son équipe en Ligue des Champions. Pas mal de rumeurs animent déjà l’actualité du club phocéen, y compris celles concernant Gessime Yassine. L’ailier de Dunkerque est annoncé dans le viseur de la direction olympienne après sa belle saison en Ligue 2.

L'OM n'a pas encore bougé

Au-delà de ses statistiques en championnat (3 buts et 1 passe décisive), ce jeune talent de 19 ans s’est surtout distingué par sa finesse technique et par sa capacité d’élimination. Ses qualités ont attiré l’attention de l’Olympique de Marseille et d’autres formations européennes. La rumeur n’a sans doute pas laissé Gessime Yassine insensible. On parle effectivement d’un supporter marseillais qui allait régulièrement assister à des matchs au Vélodrome, où il a également joué les ramasseurs de balle. Malheureusement pour lui, sa signature dans son club de cœur n’est pas encore d’actualité.

🚨🇫🇷🔵⚪️ INFO BUT!



L’OM aime bien le profil de Gessime Yassine. Mais pour l’heure, il n’y a rien de concret entre le club phocéen et le Marocain 🇲🇦



Beaucoup d’autres clubs sont aussi intéressés par l’ailier droit de Dunkerque 👀 #OM #OlympiqueDeMarseille #TeamOM #MercatOM — Fabien Chorlet (@chorletfabien) May 26, 2025

Le média But confirme un intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’international U20 marocain. Mais la source ajoute que le vice-champion de France n’a entamé aucune démarche pour le recruter. Sans surprise, l’ailier sous contrat jusqu’en 2027 n’est pas une priorité pour Pablo Longoria et son directeur du football Medhi Benatia. Les deux décideurs ont probablement des dossiers plus importants à gérer. L’Olympique de Marseille a surtout besoin de renforcer son effectif avec des joueurs confirmés, sans oublier de conserver des éléments essentiels comme Adrien Rabiot, Mason Greenwood ou encore Valentin Rongier dont les situations restent incertaines.