Une révélation de Ligue 2 rêve de venir, l’OM a un coup de coeur

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Attentif à l’éclosion de jeunes talents, l’Olympique de Marseille a un œil sur Gessime Yassine. L’ailier de Dunkerque fait partie des révélations de la saison en Ligue 2. Sa progression a tapé dans l’œil du vice-champion de France, qui n’est autre que son club de cœur.

En validant son accès direct à la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille n’a pas seulement boosté ses finances. Le dauphin du Paris Saint-Germain a également augmenté son attractivité sur le marché des transferts. Peu sont ceux qui resteront insensibles face aux avances du président Pablo Longoria et de son directeur du football Medhi Benatia. Surtout si la cible rêve déjà d’enflammer le Vélodrome.

Un rayon de soleil pour débuter cette journée 😍



Gessime Yassine inscrit son 2️⃣e but de la saison ! ✨#TeamUSLD pic.twitter.com/70RJsEvtZe — USL DUNKERQUE 🐬 (@usldunkerque) January 28, 2025

Selon le compte X BelOM, le jeune Gessime Yassine (19 ans) fait partie des joueurs convoités par l’Olympique de Marseille avant l’ouverture du mercato estival. L’ailier droit de Dunkerque, stoppé par Metz dans les play-offs pour la montée, s’est quand même distingué pendant la saison de Ligue 2. Ses statistiques (3 buts et 1 passe décisive) ne reflètent pas ses qualités techniques et sa facilité dans le dribble. Ce n’est pas un hasard si le Franco-Marocain attire d’autres écuries de Ligue 1 et des clubs européens.

Un habitué du Vélodrome

En février dernier, Foot Mercato évoquait l’intérêt du Club Bruges, de l’Union Saint-Gilloise, de Fenerbahçe et de formations allemandes. L’Olympique de Marseille a donc de la concurrence sur ce dossier. Mais le pensionnaire du Vélodrome part avec un net avantage puisque Gessime Yassine, arrivé à Dunkerque en provenance de Marignane-Gignac-Côte Bleue en janvier 2024, soutient les Marseillais depuis son enfance.

« Tous les matchs pros que j’ai vus, c’était au Vélodrome, racontait l’international U20 marocain en septembre dernier. Je crois que le premier match auquel j’ai assisté, c’était contre Nice, avec des joueurs comme Balotelli, Belhanda et peut-être Ben Arfa. (…) Quand j’étais ramasseur de balles au Vélodrome, je me souviens d’un but de Dimitri Payet. Ils m’ont fait venir célébrer avec eux. » Si l’Olympique de Marseille se manifeste, son choix sera vite fait.