L'OM met un énorme coup de pression au Feyenoord

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Annoncé proche de réaliser le plus gros transfert de son histoire en recrutant Igor Paixao, l'Olympique de Marseille n'a toujours pas trouvé d'accord avec Feneyoord. Au point qu'une annulation totale du deal soit évoquée aux Pays-Bas.

Le mois d'août approche et l'Olympique de Marseille est particulièrement silencieux sur ce mercato estival 2025. Les Phocéens ont réussi à valider le très joli coup Facundo Medina sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat, ainsi que deux arrivées libres. A part cela, c'est le calme plat. Néanmoins, le club sudiste fait couler beaucoup d'encre grâce aux nombreuses pistes explorées pour renforcer l'effectif. Avec la qualification pour la prochaine Ligue des champions, Pablo Longoria et Medhi Benatia savent qu'ils doivent frapper fort pour rassurer les supporters, et surtout Roberto De Zerbi. En ce sens, le tandem de dirigeants a décidé de se lancer à l'assaut d'Igor Paixao. Et si tout portait à croire qu'un accord avait été trouvé pour un transfert historique, il n'en serait finalement rien.

Igor Paixao et l'OM, l'histoire titube

Dernièrement, la presse brésilienne affirmait que la proposition de l'Olympique de Marseille d'un montant de 35 millions d'euros avait convaincu Feyenoord de laisser partir Igor Paixao. Mais selon Mikos Gouka, journaliste néerlandais pour AD Sportwereld, aucun accord n'a été trouvé entre les deux clubs. Pire, si ces derniers ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente ce dimanche 20 juillet, alors la direction phocéenne prendra la décision de passer à autre chose. En parallèle, un accord avec le joueur a déjà été trouvé sur les contours de son futur contrat.

En tout cas, si la proposition de 35 ME finit par passer, l'Olympique de Marseille pourra se targuer d'avoir brisé son record du plus gros achat de son histoire en ce mercato estival 2025. Jusqu'à présent, c'est Vitinha (depuis Braga) qui détenait le record avec un transfert à 32 ME.