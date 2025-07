L'OM paie 35 ME et s'offre Igor Paixao ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato de l’OM connait un énorme coup d’accélérateur ce samedi. Après l’accord annoncé pour le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, le club phocéen s’est entendu avec Feyenoord pour le transfert d’Igor Paixao.

Roberto De Zerbi a peut-être fait passer le message à ses dirigeants que le mercato n’était pas assez rapide pour lui, et l’entraîneur italien a été entendu. Le coach italien va récupérer deux joueurs offensifs dans les jours à venir. Pierre-Emerick Aubameyang, avec qui un accord a été trouvé pour un contrat de deux ans. Mais pas seulement puisque Foot Mercato nous apprend que les positions entre l’OM et Feyenoord se sont nettement rapprochées pour le transfert d’Igor Paixao.

L’ailier gauche brésilien de 25 ans est depuis le début de l’été la priorité de Marseille à ce poste et après plusieurs offres rejetées, il semblerait que l’accord soit imminent. Le média spécialisé révèle que l’Olympique de Marseille a accepté de s’aligner sur les exigences initiales du club néerlandais avec un transfert estimé à 35 millions d’euros bonus compris. Une somme rondelette qui va faire d’Igor Paixao la recrue la plus chère de l’histoire du club olympien. L’accord définitif est attendu dans les heures à venir avant qu’Igor Paixao se rende à Marseille, où il paraphera un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030.

Accord presque total entre l'OM et Feyenoord

Il deviendra sauf surprise la cinquième recrue de l’été à l’OM après CJ Egan-Riley, Angel Gomes, Facundo Medina et Pierre-Emerick Aubameyang. De quoi ravir Roberto De Zerbi, lequel va avoir un secteur offensif presque au complet. Il ne manquera plus qu’une doublure à Mason Greenwood sur le flanc droite. A ce poste, les négociations sont très avancées avec la Juventus Turin pour Timothy Weah. La presse italienne relayait ce samedi que les positions des deux clubs étaient toujours plus proches avec un deal probable à 15 millions d’euros sous forme de prêt avec option d’achat.