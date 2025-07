L’OM met 30 millions sur Ordonez

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM continue de mettre le paquet au mercato et vient de réaliser une offre très costaude pour Joël Ordonez, le défenseur central du FC Bruges.

Un défenseur de premier choix pour renforcer ce secteur tant en danger la saison dernière, c’est le nouvel objectif de l’OM pour les jours à venir. Pablo Longoria, qui avance pas à pas mais en mettant les moyens pour renforcer son équipe, a fait de Joël Ordonez sa priorité. Le joueur du FC Bruges a marqué les esprits la saison passée, et la direction marseillaise est persuadée d’en faire le prochain roc de sa défense qui a pourtant déjà été renforcée par CJ Egan-Riley et Facundo Medina. Deux joueurs qui donnent satisfaction en préparation. Mais la saison est longue et Roberto De Zerbi a besoin de beaucoup plus de monde que par le passé, quand il n’y avait pas de Coupe d’Europe. Et il veut aussi du haut niveau.

Bruges n'a pas dit non à l'offre de l'OM

🇪🇨 🔵⚪️ Plus d’infos sur l’exclusivité Joël Ordoñez à l’Olympique de Marseille de mercredi. Le Club Brugge (qui jouit d’autres intérêts) est entré en discussions concrètes avec l’OM. Marseille offre un package global de €30M pour Ordoñez. Talks ON. Wait&See… #mercato pic.twitter.com/A3oWtadDYT — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 31, 2025

C’est ce qui pourrait donc arriver avec Joël Ordonez, l’Equatorien étant très suivi en Europe pour un futur transfert qui s’annonce copieux. La preuve avec la première offre de l’OM qui se monte déjà à 30 millions d’euros, bonus compris, affirme le journaliste Sacha Tavolieri, premier à révéler l’information de l’intérêt olympien. Les discussions sont en cours, preuve que l’offre a éveillé l’intérêt du club belge, et ce sont désormais des négociations qui se déroulent entre les dirigeants des deux formations. Rien ne dit que cela va aller au bout, car d’autres clubs peuvent se greffer, mais l’OM a frappé le premier et cela peut compter dans la poursuite des négociations. Cela pourrait signifier un nouveau gros coup dans ce mercato, pour renforcer une équipe de l’OM qui commence déjà à avoir fière allure sur le papier.

De son côté, le joueur a fait son choix et veut évoluer à Marseille, et il est prêt à aller très loin pour cela. Repousser les autres offres et même aller au clash avec son club.