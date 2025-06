L'OM envoie Paul Pogba à Monaco

Dans : OM.

Paul Pogba a demandé à être recruté par l'OM cet été. Marseille a dit non, et des discussions ont désormais lieu avec l'AS Monaco.

En dépit de la fin de sa suspension qui commence désormais à dater, Paul Pogba n’a pas trouvé de club. Ni pour terminer la saison, ni pour disputer la Coupe du monde des clubs. Le milieu de terrain français ne donne que trop peu de certitudes. Et lui-même souhaite trouver un projet qui peut lui permettre de retrouver un certain niveau, et pourquoi pas de briguer une place pour la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, ce qui semble très compliqué. Un passage par la Ligue 1, championnat qu’il n’a jamais connu, est envisagé par la Pioche, qui sait que Didier Deschamps suit attentivement notre championnat, et possède une affection particulière pour celui qui a marqué le but qui a parachevé le succès français contre la Croatie en 2018.

Le salaire de Pogba freine l'OM

A 32 ans, il doit désormais trouver son futur point de chute, alors que la Major League Soccer rêve de le récupérer pour son côté show-bizz plus que sportif. Lui, se voyait bien à l’OM, mais le club provençal a dit non selon Foot Mercato. En cause, son salaire trop important pour la formation de Roberto De Zerbi, qui ne souhaitait pas consentir de gros efforts à ce niveau pour un joueur au rendement forcément incertain. C’était pourtant un souhait de Pogba de signer à Marseille, avec en plus la Ligue des Champions en ligne de mire.

Ce ne sera donc pas le cas mais un voisin du Sud a encore sa chance. En effet, FM dévoile que l’AS Monaco s’est vu proposer de récupérer Paul Pogba. Le club de la Principauté disputera la Ligue des Champions, et recherche de l’expérience au milieu de terrain. Le coup est bien évidemment dangereux car rien n’indique que Pogba sera débarrassé de ses pépins physiques et sera capable de suivre le rythme du haut niveau, deux ans après son dernier match. Mais voir l’international français signer en Ligue 1 serait tout de même un sacré coup de publicité pour notre championnat, même si c’est surtout le niveau sportif qui sera déterminant pour cette arrivée sur le Rocher.