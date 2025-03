Paul Pogba au Paris FC, le séisme du mercato ‍?

Dans : Paris FC.

Par Corentin Facy

Officiellement autorisé à reprendre la compétition, Paul Pogba n’a toujours pas trouvé de club. L’OM est régulièrement cité comme un sérieux prétendant, mais le Paris FC a également des arguments à faire valoir.

Sa longue suspension est enfin derrière lui. Paul Pogba voit le bout du tunnel, l’international français étant de nouveau autorisé à jouer au plus haut niveau en compétition officielle. Du haut de ses 31 ans, l’ancien joueur de la Juventus Turin et de Manchester United n’a aucunement l’intention de raccrocher les crampons, ni de s’exiler dans un championnat mineur dans le Moyen-Orient ou aux Etats-Unis. La France est assurément un pays dans lequel Paul Pogba se verrait bien rebondir et son nom a d’ailleurs été évoqué avec beaucoup d’insistance du côté de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato.

Paul Pogba à l'OM, l'annonce explosive de L'Equipe https://t.co/2nRb5nRjKO — Foot01.com (@Foot01_com) March 10, 2025

Medhi Benatia et Pablo Longoria ont étudié la piste, sans pour autant concrétiser la signature de l’international tricolore aux 91 sélections avec les Bleus. Le club phocéen reste attentif à la situation de Paul Pogba, mais pour Le Figaro, un autre club de l’Hexagone coche de nombreuses cases pour la suite de la carrière de « La Pioche », il s’agit du Paris FC. Tout fraichement racheté par le milliardaire français Bernard Arnault, l’actuel deuxième du championnat de Ligue 2 pourrait miser sur Paul Pogba comme figure de proue de son projet en cas de montée en Ligue 1 la saison prochaine.

Pogba au Paris FC, une piste à creuser ?

« Chaque nouveau projet a besoin d’une tête de gondole. Pour des raisons sportives et marketing. Et si Pogba devenait celle du Paris FC, racheté il y a quelques mois par la famille Arnault ? » s’interroge le média avant de poursuivre. « Désireux de rivaliser à terme avec l’ogre Paris-Saint Germain, le deuxième club de la capitale, en bonne voie pour monter en Ligue 1 à l’issue de la saison, ne manquerait pas d’arguments pour le séduire » estime Le Figaro. Reste maintenant à voir si Paul Pogba pourrait se montrer intéressé, même si le média explique que le joueur devrait revoir considérablement à la baisse ses émoluments alors que son salaire à la Juventus Turin flirtait avec les 10 millions d’euros par an bonus compris. Sur le papier, l’association entre Paul Pogba et le Paris FC ne paraît pas si folle et pourrait être profitable à tout le monde. Reste maintenant à voir si le deal a des chances de voir le jour dans les semaines et les mois à venir.