L’OM énerve Tottenham

Il y a un club anglais qui commence à en avoir marre d'entendre le nom de l'OM au marché des transferts. Marseille met régulièrement la misère à Tottenham.

L’Olympique de Marseille avance doucement mais surement au mercato, bouclant quelques pistes rapidement avant d’attaquer dans les prochaines semaines une phase plus active pour se renforcer avec des joueurs majeurs. C’est du moins ce qu’espèrent les supporters pour qui cela ne va jamais assez vite. Il y a toutefois un club où cela va encore moins vite, c’est Tottenham. Les Spurs peinent à frapper fort alors qu’ils ont connu une saison précédente catastrophique, même si elle a été en partie sauvée par une victoire en Europa League. Le club londonien a réussi à conserver Mathys Tel et à faire venir Mohammed Kudus de West Ham, mais a échoué dans de nombreux dossiers. Et l’OM n’y est pas pour rien.

🚨🔵⚪️ Understand Olympique Marseille are now in advanced talks with Juventus for Tim Weah.



Agreement with the player in place as he wants OM, talks ongoing over loan with buy clause to become mandatory.



Transfer fee still being discussed; but OM want Weah, as revealed in June. pic.twitter.com/YETWiEjtAw