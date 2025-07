L’OM en larmes, Leeds fonce sur Paixao

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM est en train de se faire doubler pour Igor Paixao, qui était chaud pour signer à Marseille mais voit ses représentants prendre rendez-vous avec Leeds United, capable de mettre une grosse somme.

Deux semaines de négociations intenses, deux offres effectuées, mais toujours pas d’accord pour la venue d’Igor Paixao à l’OM. Le clan du Brésilien faisait pourtant le forcing ces derniers jours, envoyant même des photos de Marseille ou de Cassis où se trouvait le père du joueur, signe qu’il n’y avait plus qu’à trouver un accord entre les deux clubs pour valider son arrivée dans la cité provençale. Mais Feyenoord est, malheureusement pour la formation de Pablo Longoria, conscient de la valeur de son ailier et demande une énorme somme d’argent, supérieure à 30 millions d’euros.

𝑪-𝑱. 𝑹𝒊𝒍𝒆𝒚 featuring 𝑴𝒂𝒓𝒔𝒆𝒊𝒍𝒍𝒆 🤝©️ pic.twitter.com/COYFpiQX4E — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 16, 2025

Selon le quotidien néerlandais VI, le club de Rotterdam est persuadé de pouvoir atteindre ce montant de transfert, et semble en revanche beaucoup moins persuadé que l’OM peut atteindre ce chiffre rapidement. Résultat, la Premier League fait forcément saliver et selon le Yorkshire Evening Post, Leeds United est passé à l’action. Le promu en Premier League est capable de mettre une somme de 30 ME et de convaincre Paixao de la possibilité d’exploser dans un championnat plus réputé que la Ligue 1. Un intérêt que le Feyenoord accueille en tout cas avec grande joie, sachant que le forcing de Pablo Longoria auprès de l’entourage du Brésilien pour peser dans les négociations entre clubs déplait fortement aux Pays-Bas.

Le père de Paixao fonce à Leeds

C’est le jeu du mercato, mais si Leeds venait à faire une belle offre, malgré la volonté du joueur qui reste pour le moment de signer à Marseille, le choix serait vite fait pour le club de Rotterdam, bien décidé à très bien vendre le Brésilien qui sort de la meilleure saison de sa carrière avec 18 buts et 19 passes décisives. Les discussions viennent de débuter entre les deux clubs. L’entourage de Paixao va très rapidement quitter le cité provençale pour être à l’écoute de l’offre de Leeds United, puisqu’une rencontre est prévue en cette fin de semaine entre les différentes parties.